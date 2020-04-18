За сутки в России выявлено 4785 новых случаев коронавируса
Сегодня, 11:28 Вадим Карасев
В России за сутки коронавирус подтвердился еще у 4785 человек, общее число заболевших в стране достигло 36793, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
За последние сутки в России зафиксировано 40 летальных исходов, полностью выздоровели 467 человек. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 79 регионах:
Москва - 2649
Московская область - 428
Санкт-Петербург - 139
Республика Мордовия - 62
Чеченская Республика - 60
Нижегородская область - 59
Ставропольский край - 54
Тверская область - 49
Краснодарский край - 45
Красноярский край - 45
Республика Дагестан - 44
Магаданская область - 44
Рязанская область - 41
Республика Марий Эл - 40
Республика Башкортостан - 39
Тюменская область - 39
Хабаровский край - 38
Республика Ингушетия - 36
Астраханская область - 35
Орловская область - 34
Ленинградская область - 34
Ханты-Мансийский АО - 33
Тамбовская область - 32
Тульская область - 30
Калужская область - 29
Республика Северная Осетия - 29
Ростовская область - 29
Брянская область - 28
Чувашская Республика - 27
Пермский край - 26
Курская область - 25
Ярославская область - 24
Воронежская область - 22
Кабардино-Балкарская Республика - 22
Липецкая область - 21
Пензенская область - 21
Кировская область - 20
Оренбургская область - 20
Республика Коми - 19
Ульяновская область - 19
Приморский край - 18
Волгоградская область - 17
Республика Татарстан - 16
Владимирская область - 15
Ивановская область - 15
Республика Калмыкия - 14
Смоленская область - 13
Белгородская область - 11
Калининградская область - 11
Саратовская область - 11
Свердловская область - 11
Алтайский край - 10
Новосибирская область - 10
Вологодская область - 9
Республика Бурятия - 9
Республика Саха (Якутия) - 9
Республика Хакасия - 8
Мурманская область - 7
Иркутская область - 7
Костромская область - 6
Республика Карелия - 6
Новгородская область - 6
Архангельская область - 5
Псковская область - 5
Республика Адыгея - 5
Ямало-Ненецкий АО - 5
Омская область - 5
Удмуртская Республика - 4
Челябинская область - 4
Кемеровская область - 4
Томская область - 3
Забайкальский край - 3
Амурская область - 3
Еврейская АО - 3
Республика Крым - 3
Республика Алтай - 1
Карачаево-Черкесская Республика - 1
Самарская область - 1
Курганская область - 1
Московская область - 428
Санкт-Петербург - 139
Республика Мордовия - 62
Чеченская Республика - 60
Нижегородская область - 59
Ставропольский край - 54
Тверская область - 49
Краснодарский край - 45
Красноярский край - 45
Республика Дагестан - 44
Магаданская область - 44
Рязанская область - 41
Республика Марий Эл - 40
Республика Башкортостан - 39
Тюменская область - 39
Хабаровский край - 38
Республика Ингушетия - 36
Астраханская область - 35
Орловская область - 34
Ленинградская область - 34
Ханты-Мансийский АО - 33
Тамбовская область - 32
Тульская область - 30
Калужская область - 29
Республика Северная Осетия - 29
Ростовская область - 29
Брянская область - 28
Чувашская Республика - 27
Пермский край - 26
Курская область - 25
Ярославская область - 24
Воронежская область - 22
Кабардино-Балкарская Республика - 22
Липецкая область - 21
Пензенская область - 21
Кировская область - 20
Оренбургская область - 20
Республика Коми - 19
Ульяновская область - 19
Приморский край - 18
Волгоградская область - 17
Республика Татарстан - 16
Владимирская область - 15
Ивановская область - 15
Республика Калмыкия - 14
Смоленская область - 13
Белгородская область - 11
Калининградская область - 11
Саратовская область - 11
Свердловская область - 11
Алтайский край - 10
Новосибирская область - 10
Вологодская область - 9
Республика Бурятия - 9
Республика Саха (Якутия) - 9
Республика Хакасия - 8
Мурманская область - 7
Иркутская область - 7
Костромская область - 6
Республика Карелия - 6
Новгородская область - 6
Архангельская область - 5
Псковская область - 5
Республика Адыгея - 5
Ямало-Ненецкий АО - 5
Омская область - 5
Удмуртская Республика - 4
Челябинская область - 4
Кемеровская область - 4
Томская область - 3
Забайкальский край - 3
Амурская область - 3
Еврейская АО - 3
Республика Крым - 3
Республика Алтай - 1
Карачаево-Черкесская Республика - 1
Самарская область - 1
Курганская область - 1
В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.
Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: uposters.ru