За сутки в России выявлено 4785 новых случаев коронавируса

Вадим Карасев

В России за сутки коронавирус подтвердился еще у 4785 человек, общее число заболевших в стране достигло 36793, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За последние сутки в России зафиксировано 40 летальных исходов, полностью выздоровели 467 человек. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 79 регионах:

Москва - 2649

Московская область - 428

Санкт-Петербург - 139

Республика Мордовия - 62

Чеченская Республика - 60

Нижегородская область - 59

Ставропольский край - 54

Тверская область - 49

Краснодарский край - 45

Красноярский край - 45

Республика Дагестан - 44

Магаданская область - 44

Рязанская область - 41

Республика Марий Эл - 40

Республика Башкортостан - 39

Тюменская область - 39

Хабаровский край - 38

Республика Ингушетия - 36

Астраханская область - 35

Орловская область - 34

Ленинградская область - 34

Ханты-Мансийский АО - 33

Тамбовская область - 32

Тульская область - 30

Калужская область - 29

Республика Северная Осетия - 29

Ростовская область - 29

Брянская область - 28

Чувашская Республика - 27

Пермский край - 26

Курская область - 25

Ярославская область - 24

Воронежская область - 22

Кабардино-Балкарская Республика - 22

Липецкая область - 21

Пензенская область - 21

Кировская область - 20

Оренбургская область - 20

Республика Коми - 19

Ульяновская область - 19

Приморский край - 18

Волгоградская область - 17

Республика Татарстан - 16

Владимирская область - 15

Ивановская область - 15

Республика Калмыкия - 14

Смоленская область - 13

Белгородская область - 11

Калининградская область - 11

Саратовская область - 11

Свердловская область - 11

Алтайский край - 10

Новосибирская область - 10

Вологодская область - 9

Республика Бурятия - 9

Республика Саха (Якутия) - 9

Республика Хакасия - 8

Мурманская область - 7

Иркутская область - 7

Костромская область - 6

Республика Карелия - 6

Новгородская область - 6

Архангельская область - 5

Псковская область - 5

Республика Адыгея - 5

Ямало-Ненецкий АО - 5

Омская область - 5

Удмуртская Республика - 4

Челябинская область - 4

Кемеровская область - 4

Томская область - 3

Забайкальский край - 3

Амурская область - 3

Еврейская АО - 3

Республика Крым - 3

Республика Алтай - 1

Карачаево-Черкесская Республика - 1

Самарская область - 1

Курганская область - 1

В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

