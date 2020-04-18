Зарплаты в системе обеспечения жильем военных пересмотрели

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

С 18 апреля 2020 года установлены новые размеры окладов гражданского персонала Федерального управления накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Такое решение содержит вступившее постановление кабмина от 9 апреля 2020 года № 464 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 800».

В частности, оклад руководителя учреждения теперь составит 9821 рубль 26 копеек в месяц.

Оплата труда его заместителя назначена в размере 8400 рублей 80 копеек. Начальники внутренних подразделений буду получать 7600 рублей 93 копейки. Рядовые инспекторы — 2400 рублей 62 копейки.

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