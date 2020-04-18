Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»

Анастасия Иванова

Главным условием для возвращения Донбасса президент Украины Владимир Зеленский назвал вывод оттуда войск, передает РИА «Новости».

«Самое главное, выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», — украинский лидер.

Он добавил, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Киев получит контроль над границей с Россией. Таким образом он проигнорировал прописанный в минских соглашениях порядок урегулирования конфликта: сначала проведение выборов, после чего предоставление Донбассу особого статуса и только затем — передача контроля границы с Россией.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, пресс-служба Управления Народной милиции (УНМ) ДНР распространила заявление в связи награждениями украинских военных, ведущих постоянные обстрелы населенных пунктов республики.

В обращении указывается на запредельный уровень цинизма украинских политиков, которые постоянно заявляют о намерениях принести мир на Донбасс.