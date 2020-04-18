Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»

Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»

Главным условием для возвращения Донбасса президент Украины Владимир Зеленский назвал вывод оттуда войск, передает РИА «Новости».

«Самое главное, выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», — украинский лидер.

Он добавил, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Киев получит контроль над границей с Россией. Таким образом он проигнорировал прописанный в минских соглашениях порядок урегулирования конфликта: сначала проведение выборов, после чего предоставление Донбассу особого статуса и только затем — передача контроля границы с Россией.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, пресс-служба Управления Народной милиции (УНМ) ДНР распространила заявление в связи награждениями украинских военных, ведущих постоянные обстрелы населенных пунктов республики.

В обращении указывается на запредельный уровень цинизма украинских политиков, которые постоянно заявляют о намерениях принести мир на Донбасс.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

У первого заболевшего коронавирусом в Севастополе осталось лишь 30% легких
У первого заболевшего коронавирусом в Севастополе осталось лишь 30%
Юлия Высоцкая поделилась архивным кадром из Италии: "Настоящая жизнь обязательно вернется ко всем нам"
Юлия Высоцкая поделилась архивным кадром из Италии: "Настоящая жизнь
Олег Майами: «Моя девушка считает, что самая красивая часть моего тела – живот»
Олег Майами: «Моя девушка считает, что самая красивая часть моего
Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»
Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»
Пасха 2020: что можно и что нельзя делать 19 апреля
Пасха 2020: что можно и что нельзя делать 19 апреля
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10653 человек
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10653 человек
Медведев заявил об активных контактах России с иностранными партнерами
Медведев заявил об активных контактах России с иностранными партнерами
Музеи в Австрии откроются в мае, массовые мероприятия пока под запретом
Музеи в Австрии откроются в мае, массовые мероприятия пока под
Россия и Молдавия подписали соглашение о кредитовании на 200 миллионов евро
Россия и Молдавия подписали соглашение о кредитовании на 200
Песков объяснил причину переноса сроков подачи деклараций о доходах чиновников
Песков объяснил причину переноса сроков подачи деклараций о доходах
Более 60 россиян в Чили ждут вывозного рейса на родину
Более 60 россиян в Чили ждут вывозного рейса на родину
Рита Дакота хочет "снять всю кожу" с бывшего парня в треке "Косуха"
Рита Дакота хочет "снять всю кожу" с бывшего парня в треке "Косуха"

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

"Выведут войска и мы зайдем": Зеленский рассказал о планах по реинтеграции Донбасса
Посол Германии допускает выборы на Донбассе до передачи границы Украине
Германия удивила Киев заявлением по выборам в Донбассе
Депутат Рады: выборы в Донбассе невозможны без обеспечения безопасности