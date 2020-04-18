Зеленский заявил о переговорах с Россией по освобождению удерживаемых лиц

Алексей Вольцев

Москва и Киев ведут переговоры об обмене удерживаемыми лицами, рассказал президент Владимир Зеленский.

Накануне Украина и самопровозглашенные республики Донбасса совершили обмен пленными. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР – 20.

"Следующий шаг: мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории России", — сказал украинский президент в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Минске провести переговоры в видеоформате, чтобы обсуждение проходило не по графику, а при необходимости. По словам главы государства, другие участники поддержали эту инициативу.

"Сейчас в начале каждой недели у нас проходит "видео-Минск". Мы хотим шагать вперед, потому что только это сейчас приближает нас к решению глобально этого вопроса (окончание конфликта в Донбассе - ред.)", — заключил Зеленский.

В сентябре Москва и Киев одновременно освободили по 35 человек. После этого стороны неоднократно заявляли о возможности нового этапа по освобождению удерживаемых лиц.