Жена умершего от коронавируса режиссера Радова раскрыла детали его смерти

Вадим Карасев

Фото: страница «ТЭФИ - Академия Российского телевидения» в Facebook

Режиссер и арт-директор студии «Фишка-фильм» Ирина Васильева, супруга скончавшегося в результате осложнений из-за заражения коронавирусом кинематографиста Александра Радова, раскрыла детали его смерти. Ее слова передает газета «Известия» в пятницу, 17 апреля.

По словам жены режиссера, три недели они с супругом находились в самоизоляции, врачи говорили, что с ними все в порядке. У Радова продолжала расти температура. При этом другие симптомы заражения коронавирусом, в том числе кашель, у него не проявлялись.

Васильевой стало лучше, а состояние Радова продолжало ухудшаться. Рентген не показал никаких результатов, наличие пневмонии и поражение легких выявила только компьютерная томография.

8 апреля Радова положили в реанимацию больницы имени Филатова. На следующий день его состояние улучшилось, его перевели в общую палату, однако затем ему стало хуже.

О смерти Александра Радова стало известно 16 апреля. Режиссеру было 79 лет.