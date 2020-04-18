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Жена умершего от коронавируса режиссера Радова раскрыла детали его смерти

Жена умершего от коронавируса режиссера Радова раскрыла детали его смертиФото: страница «ТЭФИ - Академия Российского телевидения» в Facebook

Режиссер и арт-директор студии «Фишка-фильм» Ирина Васильева, супруга скончавшегося в результате осложнений из-за заражения коронавирусом кинематографиста Александра Радова, раскрыла детали его смерти. Ее слова передает газета «Известия» в пятницу, 17 апреля.

По словам жены режиссера, три недели они с супругом находились в самоизоляции, врачи говорили, что с ними все в порядке. У Радова продолжала расти температура. При этом другие симптомы заражения коронавирусом, в том числе кашель, у него не проявлялись.

Васильевой стало лучше, а состояние Радова продолжало ухудшаться. Рентген не показал никаких результатов, наличие пневмонии и поражение легких выявила только компьютерная томография.

8 апреля Радова положили в реанимацию больницы имени Филатова. На следующий день его состояние улучшилось, его перевели в общую палату, однако затем ему стало хуже.

О смерти Александра Радова стало известно 16 апреля. Режиссеру было 79 лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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