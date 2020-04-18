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«Зулейха открывает глаза» проверят на оскорбление чувств верующих

«Зулейха открывает глаза» проверят на оскорбление чувств верующихФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод попросил проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих, передает РИА Новости.

Он решил обратиться в Национальную ассоциацию телерадиовещателей и в Общественную коллегию по жалобам на прессу для анализа отдельных сцен и реплик произведения. По словам Брода, некоторые части сериала вызвали возмущение у российских мусульман. В частности, речь идет о серии, где реальные муфтии были названы политзаключенными, а также об интимных сценах в мечети.

Ранее Хаматова рассказала о претензиях к проекту «Зулейха открывает глаза». «Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему "осквернения нашей истории"», — поделилась она.

Режиссер проекта Егор Анашкин отметил, что многим проект понравился, а также подчеркнул, что во время работы над ним проходили консультации с историками и сотрудниками музеев. Он напомнил недовольным сериалом зрителям, что они не жили в сталинское время и не могут знать, где на экране правда, а где вымысел.

Действие сериала «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь. Премьера сериала состоялась в эфире телеканала «Россия 1», после этого показ фильма потребовала запретить партия «Коммунисты России».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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