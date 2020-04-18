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Звезда «Черной пантеры» резко сбросил вес и заставил фанатов беспокоиться

Звезда «Черной пантеры» резко сбросил вес и заставил фанатов беспокоитьсяЧедвик БоузманФото: @chadwickboseman

Американский актер Чедвик Боузман, звезда супергеройского фильма Marvel «Черная пантера», записал в Instagram видеообращение, в котором рассказал о благотворительном проекте во время пандемии коронавируса. Фанаты артиста в комментариях начали беспокоиться из-за того, что тот выглядит крайне худым.

42-летний Боузман рассказал о проекте «Операция 42», призванном помочь американским больницам, обслуживающим афроамериканцев на фоне коронавирусной пандемии. Его подписчики принялись обсуждать, почему актер мог так резко сбросить вес.

«Надеюсь, ты в порядке, ты выглядишь совсем иначе», — написал один комментатор. Артиста попросили выпустить отдельный пост с разъяснениями по состоянию собственного здоровья.

«Я его сперва даже не узнал. Не нравится мне эта потеря веса, бро», — написал еще один пользователь.

В комментариях также принялись шутить над Боузманом, вспоминая сюжет «Черной пантеры». «Ниггер съел вибраниумных диетических таблеток», — написал автор самого популярного комментария. «На тебе что, испытали вакцину?» — спросил другой интернет-пользователь.

Журналисты New York Post попытались узнать у представителей актера о состоянии его здоровья, однако не получили ответа. Портал Screen Rant предположил, что Боузман резко похудел для съемок в эпической военной драме Спайка Ли «Пять корешей».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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