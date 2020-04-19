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Ахеджакова в образе Дон Кихота и ищущая русской любви китаянка появятся в Okko

Ахеджакова в образе Дон Кихота и ищущая русской любви китаянка появятся в OkkoКадр: фильм «Ню»

В онлайн-кинотеатре Okko состоится показ фильма «Ню» китайской актрисы и режиссера Ян Гэ. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Okko предлагает пользователям посмотреть ленту 19 апреля. «Ню» рассказывает о жизни молодой иностранки (Ян Гэ), которая ищет в Москве свою любовь и изо дня в день ведет видеоблог, пытаясь понять причину своего одиночества.

Утром, в 10:00, пользователей сервиса ждет интервальная круговая тренировка, в 12:00 — красочный документальный фильм о бурной жизни тропического леса.

После полудня (14:00) Okko представит кулинарный курс «Готовим дома с Novikov School» с рецептом киша с рикотой и томатами, а в 16:00 — подборку фильмов про «жизнь на удаленке».

В 19:00 состоится премьера спектакля Circo ambulante Театра Наций с Лией Ахеджаковой и Альбертом Филозовым в главных ролях. По словам режиссера Андрея Могучего, сценарий спектакля возник «возник из каких-то реалистических вещей»: «Началось с того, что для меня Лия Ахеджакова "соединилась" с Дон Кихотом. Возник вопрос: почему женщина — и вдруг Дон-Кихот? Как это увязать? Так возник цирк».

Вечером, в 21:00, на сервисе представят нанайскую сказку «Айога» из коллекции «Сказки на ночь».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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