Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава (видео)

Алексей Вольцев

Украина плавно приближается к пику эпидемии COVID-19. Из-за границы в страну вернулись сотни тысяч заробитчан, многие из которых прибыли из Италии, Испании, Германии — стран, где коронавирус уже забрал тысячи жизней.

Представитель министерства здравоохранения ежедневно выступает со свежей информацией об эпидемиологической ситуации в стране.

По состоянию на 09:00 19 апреля в Украине подтверждено 5449 случаев заражения, 141 человек скончался, 347 сумели выздороветь. Как известно, в Украину только недавно начали поставлять тесты на коронавирус. После этого статистика заболеваемости резко пошла вверх. Пик эпидемии ожидается в середине-конце апреля.

Еще в марте Украина перешла в режим жесткого карантина, большинство магазинов и предприятий перешли на удаленную работу. Сотни тысяч наших сограждан сидят дома, поскольку это один из немногих действенных методов предотвращения быстрого распространения коронавируса по стране. «ФАКТЫ» рассказывали, чем можно себя занять на карантине.