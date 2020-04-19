Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Американцы вышли на протесты из-за карантина

Американцы вышли на протесты из-за карантинаФото: Nuri Vallbona / Reuters

В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине. По данным телеканала, в основном в них принимал участие электорат Дональда Трампа. Протестующие требовали возвращения на работу, а также заявляли о нарушении конституционных прав.

По информации телеканала, за последний месяц около 22 миллионов американцев сообщили о том, что потеряли работу. Сейчас в стране продолжают работать только системообразующие предприятия.

16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о постепенном открытии страны и поэтапном снятии ограничительных мер в 29 штатах, введенных из-за пандемии коронавируса. Для перехода на ослабленный карантинный режим власти регионов должны зафиксировать снижение числа подтвержденных случаев COVID-19 в течение двух недель.

В марте США обнародовали план по поддержке экономики на два триллиона долларов. Документ, в частности, предусматривает единовременные выплаты миллионам американских налогоплательщиков c доходом до 75 тысяч долларов в год: 1,2 тысячи долларов на одного взрослого и по 500 долларов на каждого ребенка. Затем, в апреле Федеральная резервная система США анонсировала новый пакет помощи экономики, объем которого составляет 2,3 триллиона долларов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Сети обсуждают сильно постаревшего мужа певицы Славы
В Сети обсуждают сильно постаревшего мужа певицы Славы
Американцы вышли на протесты из-за карантина
Американцы вышли на протесты из-за карантина
В Британии число жертв коронавируса превысило 16 тысяч человек
В Британии число жертв коронавируса превысило 16 тысяч человек
Гузеева констатировала дебилизацию в стране
Гузеева констатировала дебилизацию в стране
На службе «для избранных» в храме у Кремля молились прихожане на Porsche
На службе «для избранных» в храме у Кремля молились прихожане на
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
Лунный день сегодня 19 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 19 апреля 2020 года
Силуанов подсчитал, на сколько лет хватит средств ФНБ
Силуанов подсчитал, на сколько лет хватит средств ФНБ
"Прекратите вмешиваться". Иран отказался от помощи США в борьбе с COVID
"Прекратите вмешиваться". Иран отказался от помощи США в борьбе с
Мода на самоизоляции, скидки и Супер Марио: смотрим новые весенние лукбуки
Мода на самоизоляции, скидки и Супер Марио: смотрим новые весенние
Сергей Безруков показал подросшего сына
Сергей Безруков показал подросшего сына
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать

Еще по теме

В США прошли протесты с требованием отмены карантина, сообщает СМИ
Трамп похвалил протестовавших против него американцев
СМИ сообщают о победе республиканца Трампа в трех штатах
Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина