Астролог из «Давай поженимся!» ответила на слухи об уходе из передачи

Вадим Карасев

Василиса ВолодинаФото: @vasilisa.volodina

Астролог шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Василиса Володина ответила на слухи о том, что она уходит из передачи. В комментарии «Телепрограмме» ведущая заверила, что ее договоренности с телеканалом не изменились.

«Это неправда, конечно. Я с семьей дома в самоизоляции, как собственно нас и попросило руководство страны и руководство города Москвы», — отметила она. По словам астролога, она приняла такое решение с целью сберечь здоровье у себя и близких.

Она подтвердила, что съемки программы прошли без ее участия, в студии присутствовали двое ведущих: актриса Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова.

Володина подчеркнула, что у нее нет намерений прервать контракт с «Давай поженимся!» навсегда. «Я отказалась сниматься на то время, пока не снят официально установленный режим», — добавила астролог. Она считает такое решение правильным.

В октябре 2019 года Володина отвечала на обвинения в постановке передачи, которые ей предъявили подписчики в Instagram. Она объяснила, что редакторы при отборе участников руководствуются тем, что сам человек о себе рассказывает, и проверяют информацию, если это представляется возможным.

Василиса Володина работает астрологом с 1992 года. Через 14 лет, в 2006 году, она появилась на телевидении. Сначала вела программу «Звездная ночь с Василисой Володиной» на телеканале «Столица», а с 2008 года принимает участие в программе «Давай поженимся!» на Первом канале в качестве эксперта-астролога и соведущей. Она уже временно покидала проект в октябре 2014 года на период беременности, ее заменяла астролог Тамара Глоба.