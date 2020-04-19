"Бухающий, но отец хороший": Агата Муцениеце защитила Прилучного

Вадим Карасев

Недавно рыдающая Агата Муцениеце пожаловалась, что ушедший в запой Павел Прилучный выгнал ее из дома. Однако в своем шоу "Честный развод" актриса попыталась защитить своего мужа.

По словам Муцениеце, она продолжает любить Павла Прилучного, несмотря на все произошедшее между ними. Актриса попросила не обзывать его свою собеседницу Айзу Анохину, накинувшуюся было на звезду "Мажора".

"Иногда мне хочется ему позвонить. И придумать ему оправдание: бухающий, но отец хороший", - цитирует актрису издание "Собеседник".



В настоящее время актрисе никто больше пока не нравится. Тем не менее, через полгода звезда намерена начать поиски нового избранника.

"Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх, что я навсегда останусь одна. Меня утешают, конечно, такие примеры, как у Ани Седоковой. Меня вдохновляет, когда женщина продолжает жить, несмотря на то, что она развелась и на то, что у нее есть дети", - отметила Муцениеце.

В минувшем феврале 30-летняя Агата Муцениеце сделала неожиданное заявление, что она разводится с 32-летним Павлом Прилучным. Однако недавно она обратилась к поклонникам, пожаловавшись в видеообращении на домашнее насилие со стороны мужа, с которым до сих пор так и не успела развестись.

Коллега Муцениеце рассказала, что расставание с Прилучным сказалось на доходах актрисы исключительно в положительном ключе. "Агата не могла согласится на роль без одобрения мужа. А муж хотел, чтобы жена проводила больше времени с детьми. Поэтому скоро мы будем чаще видеть Агату на экранах", - рассказал источник.

Благодаря новой работе на ТВ и в одном из крупных интернет-проектов Агата Муцениеце стала значительно больше зарабатывать.

"Недавно она снялась в новом телепроекте и стала постоянной участницей передачи "Дом культуры и смеха". Артисты в разных амплуа разыгрывают скетчи о семейной жизни, быте, политике, социалке. В общем смешно на разные темы. Знаю, что Агату взяли сниматься вместе с именитыми звездами и ребятами из КВН. То есть она успешно справилась с ролью в юмористическом шоу. Также у нее запланированы съемки в крупном интернет-проекте, где будет ведущей Светлана Зейналова", - отметил источник.

По данным источника, выход передачи с актрисой Агатой Муцениеце запланирован на телеканале "Россия" этой весной.



Как писал NEWSTES, ранее бывшая жена Башарова призвала Муцениеце "бежать" от Прилучного.