Чеченские волонтеры ищут пропавших без вести советских солдат

Влада Некрасова

Чеченская общественная поисковая организация «Наш дом — Грозный» проводит всероссийскую акцию «Я вернулся, мама». Цель акции — розыск родственников участников Великой Отечественной войны, погибших при защите Чечено-Ингушской АССР от немецко-фашистских захватчиков. Очень многие погибшие солдаты и офицеры упокоены в братских могилах в разных концах бывшего СССР и за его пределами. Родственники ранее считали их пропавшими без вести.

Накануне «Наш дом — Грозный» сообщил бурятской семье Цыбиковых, что их родственник Барлук Прокофьевич Цыбиков похоронен в братской могиле на одном из кладбищ Грозного. «Наш дом — Грозный» намерен передать в Бурятию часть земли с могилы Цыбикова. Кроме Цыбикова в Чечне захоронены следующие призванные из Бурятии защитники ЧИАССР: лейтенант Иван Сергеевич Неволин, рядовой Николай Арсентьевич Анохин, рядовой Леонтий Андреевич Ильин, рядовой Леон Филатович Павлуцкий. Все погибли смертью храбрых при обороне Северного Кавказа в июле 1942 — октябре 1943 года.

В Ростовской области чеченские волонтеры также ищут родственников погибших защитников ЧИАССР , с целью передать им часть земли с могил их родных. В Чечне захоронены 36 уроженцев Дона, погибших при обороне Кавказа:

1. Донцов Александр Ефимович 1897 — 01.04.1943 рядовой. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., Василево-Петровский с/с, х. Еремовка

2. Дрей Алексей Федорович 1912 — 03.11.1941 рядовой. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., Сальский р-н, Ново-Егорлыкский с/с

3. Дурнев Иван Фёдорович 1923 — 22.09.1942 гв. Рядовой. Место призыва: Глубокинский РВК, Ростовская обл., Глубокинский р-н

4. Журкин Павел Яковлевич 1912 — 03.11.1941 рядовой. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., Николаевский р-н, с. Синявка

5. Зинченко Иван Фёдорович 1908 — 24.04.1944 рядовой. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., Целинский р-н, ст. Целина

6. Ижбердеев Андрей Федорович 1919 — 26.03.1942 красноармеец. Место рождения: Ростовская обл., Зимовниковский р-н, Нижне-Журавский с/с, х. Иваново

7. Камышев Николай Павлович 1908 — 15.11.1942 ст. сержант. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., г. Таганрог

8. Ковалёв Дмитрий Яковлевич 1909 — 03.11.1941 рядовой. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., Сальский р-н, с. Бараники

9. Костенко Алексей Пименович 1920 — 13.11.1942 гв. ст. лейтенант. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., ст. Новороговская

10. Кузнецов Алексей Данилович 1919 — 14.04.1944 ст. сержант. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

11. Куличенко Николай Тимофеевич 1913 — 05.06.1943 рядовой. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., г. Шахты

12. Литвинов Анатолий Иванович 1920 — 23.12.1945 ст. сержант. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., г. Шахты

13. Маньковский Николай Максимович 1906 — 07.03.1943 рядовой. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., г. Таганрог

14. Райнюков Николай Иванович 1920 — 17.06.1943 сержант. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., Мальчевский р-н, с. Терновское

15. Романов Игнат Филиппович 1918 — 27.03.1943 сержант. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

16. Роменский Даниил Григорьевич 1900 — 20.12.1942 рядовой. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., Азовский р-н, с. Пешково

17. Тусаренко Максим Иванович 1901 — 20.05.1943 рядовой. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл.

18. Геращенко Алексей Михайлович 1914 — 26.09.1942 сержант. Место рождения Ростовская обл., Целинский р-н, с. Лопанка

19. Зо (а)зуля Иван Яковлевич 1907 — 26.09.1942 красноармеец. Место рождения Ростовская обл., Сальский р-н, Бараниковский с/с

20. Ка (о)сьяненко Николай Федорович 1919 — 26.09.1942 сержант .Место рождения Ростовская обл., Зимовниковский р-н, х. Ленинский

21. Кобзев Семен Афанасьевич 1919 — 26.09.1942 красноармеец. Место рождения Ростовская обл., Зимовниковский р-н, Новорубажниковский с/с

22. Коденко Федор Михайлович 1912 — 26.09.1942 красноармеец. Место рождения Ростовская обл., Сальский р-н, Бараниковский с/с

23. Лургарев (Лузгарев) Иван Николаевич 1907 — 26.09.1942 красноармеец. Место рождения г. Ростов-на-Дону, ст. Хапры, пос. Корбер

24. Минка Иван Спиридонович 1912 — 26.09.1942 красноармеец. Место рождения Ростовская обл., Неклиновский р-н, Покровский с/с, к/з '17 парт. съезд'

25. Мозгово (й) Иосиф Михайлович 1918 — 26.09.1942 красноармеец. Место рождения Ростовская обл., Дубовский р-н, Дубовский с/с

26. Нежальский Стефан Федорович 1909 — 26.09.1942 красноармеец. Место рождения Ростовская обл., Целинский р-н, Царский с/с

27. О (Э)сманов Владимир Алексеевич 1913 — 26.09.1942 ефрейтор. Место рождения Ростовская обл., Зимовниковский р-н, х. Ленинский

28. Ростенко Павел Яковлевич 1916 — 26.09.1942 красноармеец .Место рождения Ростовская обл., Курбанский р-н, Петровка

29. Тищенко Петр Алексеевич 1906 — 26.09.1942 красноармеец. Место рождения Ростовская обл., Сальский р-н, с. Целина

30 Федоренко Иван Васильевич 1918 — 26.09.1942 сержант. Место рождения Ростовская обл., г. Батайск, Первомайская, 10

31. Харитонов Иван Александрович 1910 — 26.09.1942 ефрейтор. Место рождения Ростовская обл., Труб-Ивский р-н, с. Ильинка

32. Бондаренко Яков (Иван) Макарович 1918 — 19.01.1943 красноармеец. Место рождения Ростовская обл., ст. Шептуновка, к/з им. Полит. отдела

33. Мовсесов Оган Акарович 1913 — 21.05.1944 рядовой. Место рождения Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Серетан-Саны

34. Неджижимов Тимофей Иванович 1921 — 06.06.1942 мл. сержант. Место рождения Ростовская обл., г. Шахты, ул. Советская, 8

35. Таранухин Михаил Николаевич 1919 — 06.06.1942 красноармеец. Место рождения Ростовская обл., Зимовниковский р-н, Ловдянский с/с

36. Карлов Иван Иванович 1919 — 22.11.1942 мл. сержант. Место рождения: РСФСР, Ростовская обл., г. Таганрог, Красный пер. 47.

В ряде случаев дата кончины обозначена не по времени гибели в бою или смерти от ран, а по дате захоронения.

В Чечне также ведут поиски уроженцев ЧИАССР, погибших в нацистском плену. Летом 2019 года заслуженный работник культуры Чечни Ахмед Барзанукаев посетил польский город Петркув-Трыбунальский, где в братской могиле для советских военнопленных похоронен дядя Барзанукаева Саид-Ахмед Барзанукаев. Барзанукаев попал в плен в июле 1942 года, когда танковые вермахта взяли в окружение части Красной Армии возле города Миллерово в Ростовской области, погиб в плену в Польше в сентябре 1943 года.

ИА Newstes напоминает, что наступление танковой армии Эвальда фон Клейста на нефтепромыслы Грозного было остановлено в сентябре 1942 года, в ходе Моздокско-Малгобекской оборонительной операции Красной Армии.

Северо-Кавказская редакция ИА Newstes

Артур Приймак

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