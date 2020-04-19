Чешский город выставил на продажу памятник Сталину за €700

Вадим Карасев

Администрация чешского города Комаров выставила на продажу памятник Иосифу Сталину, сообщает Prague Morning.

Официальное объявление, появившееся на сайте города, подписано заместителем старосты Радимом Шимой. Трехметровый монумент советского вождя в шинели генералиссимуса был установлен на главной площади Комарова в 1951 году. Его демонтировали в 1989 году после "бархатной революции".

Памятник будет продан на аукционе. Стартовая цена составит 20 тысяч крон (примерно €700). Заявки на приобретение принимаются до 30 апреля. Скульптура достанется покупателю, предложившему наибольшую сумму.

Комаров расположен в 50 км от Праги. Население города составляет около 2,5 тыс. человек. Власти города объяснили желание продать памятник острой нехваткой средств в бюджете муниципалитета и призвали не связывать это событие с демонтажом памятника маршалу Коневу в Праге.

Монумент, установленный на площади Интербригады в районе Прага-6, сняли с постамента 3 апреля. По словам пресс-секретаря районной администрации Онджея Шрамека, скульптура будет размещена на территории одной из коммерческих фирм, а позже она отправится в один из частных музеев Чехии. На месте монумента будет установлен памятник освобождению Праги в 1945 году, но пока неизвестно, как именно он будет выглядеть. Следственный комитет в связи с этим завел уголовное дело о публичном осквернении мемориалов воинской славы России.