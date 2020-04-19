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Чешский город выставил на продажу памятник Сталину за €700

Чешский город выставил на продажу памятник Сталину за €700

Администрация чешского города Комаров выставила на продажу памятник Иосифу Сталину, сообщает Prague Morning.

Официальное объявление, появившееся на сайте города, подписано заместителем старосты Радимом Шимой. Трехметровый монумент советского вождя в шинели генералиссимуса был установлен на главной площади Комарова в 1951 году. Его демонтировали в 1989 году после "бархатной революции".

Памятник будет продан на аукционе. Стартовая цена составит 20 тысяч крон (примерно €700). Заявки на приобретение принимаются до 30 апреля. Скульптура достанется покупателю, предложившему наибольшую сумму.

Комаров расположен в 50 км от Праги. Население города составляет около 2,5 тыс. человек. Власти города объяснили желание продать памятник острой нехваткой средств в бюджете муниципалитета и призвали не связывать это событие с демонтажом памятника маршалу Коневу в Праге.

Монумент, установленный на площади Интербригады в районе Прага-6, сняли с постамента 3 апреля. По словам пресс-секретаря районной администрации Онджея Шрамека, скульптура будет размещена на территории одной из коммерческих фирм, а позже она отправится в один из частных музеев Чехии. На месте монумента будет установлен памятник освобождению Праги в 1945 году, но пока неизвестно, как именно он будет выглядеть. Следственный комитет в связи с этим завел уголовное дело о публичном осквернении мемориалов воинской славы России.

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По материалам: uposters.ru

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