Что смотреть онлайн 19 апреля. Расписание трансляций

CIRCO AMBULANTE на телеканале "Россия-Культура". Сегодня в 22:55. Постановка Андрея Могучего. В главных ролях - Лия Ахеджакова и Альберт Филозов. Любимый спектакль, которым открылась Основная сцена нашего театра в 2011-м. В декабре мы сыграли его в последний раз и теперь единственная возможность увидеть его - в эфире телеканала "Культура" - сегодня, 7 февраля.