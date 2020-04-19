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Что смотреть онлайн 19 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 19 апреля. Расписание трансляций
. В Светлое Христово воскресение событий дня несколько: Анна Нетребко в Берлинской и Метрополитен-опере, знаменитые "Три сестры" в "Мастерской Петра Фоменко", "Пиковая дома" в театре Вахтангова и "Circo Ambulante” в театре Наций. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (19 апреля) до 1:30 (20 апреля) на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись постановки "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа о великой трагической актрисе. Режиссер Дэвида Маквикара, дирижер Джанандреа Нозеда. В ролях: Анна Нетребко, Петр Бечала, Анита Рачвелишвили, Карло Бози, Амброджо Маэстри, Маурицио Мураро.


приглашает детей на сказку "Кот в сапогах" в интерпретации режиссера-постановщика Владимира Зимина.

День

В 13:00 из Берлинской оперы начнут транслировать спектакль "Манон" Жюля Массне. Постановка Винсента Патерсона, дирижер Даниэль Баренбойм. В ролях: Анна Нетребко, Роландо Вильясон, Альфредо Даза, Кристоф Фишессер, Реми Корацца, Артту Катайя.

В 17:00 в Пермском театре оперы и балета покажут детский спектакль "Фадетта" Лео Делиба. Постановка Николая Боярчикова, дирижер Валерий Платонов.


В 17:00 в пермском Театре-Театре представят концерт-спектакль "Триумф мюзикла", посвященный 150-летию жанра, которое отмечалось в 2016 году. Прозвучат произведения современных российских композиторов: Александра Журбина, Владимира Чекасина, Максима Дунаевского, Лоры Квинт, Виталия Истомина и других.

Вечер

В 19:00 начнется трансляция записи 2018 года выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в концертном зале имени Чайковского с программой "В гостях и дома".

© РИА Новости / Владимир ВяткинСцена из спектакля "Пиковая дама" в постановке режиссера Петра Фоменко на сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. В роли графини - народная артистка РСФСР Людмила Максакова (в центре), в роли Германа - Евгений Князев.
1 из 3Сцена из спектакля "Пиковая дама" в постановке режиссера Петра Фоменко на сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. В роли графини - народная артистка РСФСР Людмила Максакова (в центре), в роли Германа - Евгений Князев.© РИА Новости / Владимир Вяткин© РИА Новости / Владимир ВяткинСцена из спектакля "Пиковая дама" в постановке режиссера Петра Фоменко на сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. В роли графини - народная артистка РСФСР Людмила Максакова (слева).
2 из 3Сцена из спектакля "Пиковая дама" в постановке режиссера Петра Фоменко на сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. В роли графини - народная артистка РСФСР Людмила Максакова (слева).© РИА Новости / Владимир Вяткин© РИА Новости / Владимир ВяткинАктриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".
3 из 3Актриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".© РИА Новости / Владимир Вяткин1 из 3Сцена из спектакля "Пиковая дама" в постановке режиссера Петра Фоменко на сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. В роли графини - народная артистка РСФСР Людмила Максакова (в центре), в роли Германа - Евгений Князев.© РИА Новости / Владимир Вяткин2 из 3Сцена из спектакля "Пиковая дама" в постановке режиссера Петра Фоменко на сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. В роли графини - народная артистка РСФСР Людмила Максакова (слева).© РИА Новости / Владимир Вяткин3 из 3Актриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".© РИА Новости / Владимир Вяткин

В 19:00 Театр Вахтангова представит "Пиковую даму" по повести Пушкина в постановке Петра Фоменко 1996 года. В главных ролях: Евгений Князев, Людмила Максакова, Юлия Рутберг, Виктор Зозулин.


В 19:00 в МТЮЗе бонусом к "Неделе Чехова" начнется трансляция записи спектакля "Театр сторожа Никиты" Камы Гинкаса по рассказу "Палата №6". Он был поставлен в Финляндии в 1989 году.

В 19:00 театр Наций представит запись “Circo Ambulante” на платформе Okko.tv. Постановка Андрея Могучего. Действие происходит в загадочном мире на вулканическом острове. Жанр спектакля – метареализм. В главных ролях: Лия Ахеджакова и Альберт Филозов.

В 19:00 "Мастерская Петра Фоменко" покажет запись спектакля "Три сестры" в постановке Петра Фоменко. Спектакль в 2006 году получил "Золотую маску" в номинациях "драма – спектакль большой формы" и "драма – лучшая работа режиссера". В ролях: Полина и Ксения Кутеповы, Андрей Казаков, Галина Тюнина, Мадлен Джабраилова, Карэн Бадалов, Кирилл Пирогов.

В 19:00 на платформе МТС состоится первый онлайн-концерт группы "Пелагея". Трансляция из студии в Москве будет доступна в формате прямого эфира и дополненной реальности. Ведущий Антон Комолов.

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"ХАРМС. МЫР" - спектакль, про который до карантина часто спрашивали: а вы его еще будете показывать? А когда "Хармс"? Будет в репертуаре? Так вот - 19 апреля в 20.00 спектакль Максима Диденко возвращается! ⠀ Смотрите на наших страницах в YouTube, facebook, instagram и на сайте gogolcenter.com. Повторы по понедельникам в 15.00 ⠀ #гогольцентр #гогольонлайн #gogolonline #гогольonline #хармсмыр #хармс #максимдиденко #спектаклионлайн #покавседома #театронлайн

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В 20:00 Гоголь-центр представит спектакль "ХАРМС. МЫР" на основе текстов Даниила Хармса с живой музыкой. Режиссер Максим Диденко. Артисты театра стали полноценными соавторами постановки.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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