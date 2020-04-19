Covid-19 разбудил Faketoken — троян похищает деньги
Эксперты компании по безопасности BI.ZONE зафиксировали в российском сегменте интернета всплеск активности вредоносного программного обеспечения Faketoken.
Faketoken появился в 2012 году. Но если у первой версии трояна единственной функциональностью был перехват СМС-паролей от онлайн-банков, то за восемь лет эволюции вредоносного программного обеспечения у него стало больше возможностей.
Однако удалить Faketoken все же можно — для этого необходимо перевести ОС в безопасный режим.
Специалисты BI.ZONE связывают новое появление трояна с массовым переходом россиян на удаленную работу. Люди сидят дома, растет популярность онлайн-торговли, и злоумышленники этим пользуются. В настоящее время в ботнет Faketoken входит более 10 тыс. устройств. Для распространения вредоносного ПО злоумышленники ежедневно регистрируют до семи новых фишинговых доменов.
Большинство заражений происходит по стандартной схеме. Пользователь размещает объявление на торговой онлайн-площадке и получает СМС или сообщение в мессенджере со ссылкой на фишинговую страницу. Он переходит по ссылке и скачивает установочный .apk файл, который внешне неотличим от приложения данной онлайн-площадки. После запуска файла и предоставления прав вредоносному приложению, злоумышленники получают возможность управлять зараженным устройством. Далее, когда жертва заходит в целевое легитимное приложение (например, мобильный банк или сервис такси), троян под вымышленным предлогом запрашивает ввод данных банковской карты и перехватывает СМС-пароли от банка. С помощью этой информации преступники похищают денежные средства пользователя.