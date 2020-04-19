Десять семей Ростовской области удостоены звания "Трудовая династия Дона"

Вадим Карасев

Губернатор Ростова-на-Дону Василий Голубев подписал распоряжение о присвоении звания «Трудовая династия Дона» 10 семьям региона. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Такой почести удостоены семьи, которые на протяжении нескольких поколений трудятся в одной профессиональной области. Основным условием получения звания является трудовой стаж всей семьи, равный не менее 50 лет в общей сфере деятельности. Также не менее важным критерием отбора можно назвать значительный вклад ячейки общества в определенную профессию и сохранение семейных ценностей, преемственность поколений.

В 2020 году семьи, которым присвоено звание «Трудовая династия Дона», отдают себя в сферах здравоохранения, строительства, издательской деятельности и промышленности.

В области здравоохранения награды удостоены 3 семьи: Журавлевых, Коргановых и Кузнецовых; по одной семье в сферах строительства и издательской деятельности — династия Балацких, состоящая из 4 человек, и 6 членов семьи Золкиных. Больше всего семей награждено, работающих в сфере промышленности. В этой профессии удостоены награды 5 ячеек общества: Бублик, Моисеевых, Хохловых, Дегтяревых-Кременсковых и Бибиковых.

Звание «Трудовая династия Дона» введено губернатором области в 2017 году. Каждый год отбирают семьи и благодарят их за многолетний, самоотверженный и успешный труд в различных сферах деятельности.

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