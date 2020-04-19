Дэмиен Херст ответил на 98 вопросов поклонников в инстаграме
Один из самых дорогих и известных современных художников провел четыре сессии ответов на вопросы аудитории о своей жизни, работе и о том, как он справляется с изоляцией.
© Фото : White CubeДэмиен Херст "Ради любви к Богу" - платиновый череп с бриллиантами
Дэмиен Херст "Мы стильные". (We’ve Got Style. (The Vessel Collection – Blue). 1993 год.
Дэмиен Херст "Мы стильные". (We’ve Got Style. (The Vessel Collection – Blue). 1993 год.© Фото : Sotheby's1 из 4Дэмиен Херст "Ради любви к Богу" - платиновый череп с бриллиантами© Фото : White Cube2 из 4Британский художник Дэмиен Херст с работой "Физическая невозможность смерти в сознании живущего"© AP Photo / Matt Dunham3 из 4Автомат Калашникова, расписанный Дэмиеном Херстом © Фото : с официального сайта Дэмиена Херста4 из 4
Дэмиен Херст "Мы стильные". (We’ve Got Style. (The Vessel Collection – Blue). 1993 год.© Фото : Sotheby's
Его любимый современный художник – Сара Лукас. Начинающим живописцам он советует делать большие работы и как можно больше путешествовать, чтобы суметь выбрать подходящую художественную школу.
Он не будет без конца рисовать вишню и после "цветочного" периода планирует перейти к более мрачным работам, которые начал после того, как его друг покончил жизнь самоубийством.
"Многие боятся, что в темные времена искусство будет никому не нужно, но, может быть, будет как раз наоборот", – поделился он.