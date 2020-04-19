Дэмиен Херст ответил на 98 вопросов поклонников в инстаграме

Влада Некрасова

. Британский художник Дэмиен Херст ответил на 98 вопросов поклонников в своем инстаграме, сообщает Artnet.

Один из самых дорогих и известных современных художников провел четыре сессии ответов на вопросы аудитории о своей жизни, работе и о том, как он справляется с изоляцией.

© Фото : White CubeДэмиен Херст "Ради любви к Богу" - платиновый череп с бриллиантами1 из 4Дэмиен Херст "Ради любви к Богу" - платиновый череп с бриллиантами© Фото : White Cube© AP Photo / Matt DunhamБританский художник Дэмиен Херст с работой "Физическая невозможность смерти в сознании живущего"2 из 4Британский художник Дэмиен Херст с работой "Физическая невозможность смерти в сознании живущего"© AP Photo / Matt Dunham© Фото : с официального сайта Дэмиена ХерстаАвтомат Калашникова, расписанный Дэмиеном Херстом3 из 4Автомат Калашникова, расписанный Дэмиеном Херстом © Фото : с официального сайта Дэмиена Херста© Фото : Sotheby's

Дэмиен Херст "Мы стильные". (We’ve Got Style. (The Vessel Collection – Blue). 1993 год.

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Дэмиен Херст "Мы стильные". (We’ve Got Style. (The Vessel Collection – Blue). 1993 год.

© Фото : Sotheby's1 из 4Дэмиен Херст "Ради любви к Богу" - платиновый череп с бриллиантами© Фото : White Cube2 из 4Британский художник Дэмиен Херст с работой "Физическая невозможность смерти в сознании живущего"© AP Photo / Matt Dunham3 из 4Автомат Калашникова, расписанный Дэмиеном Херстом © Фото : с официального сайта Дэмиена Херста4 из 4

Дэмиен Херст "Мы стильные". (We’ve Got Style. (The Vessel Collection – Blue). 1993 год.

© Фото : Sotheby's

Его любимый современный художник – Сара Лукас. Начинающим живописцам он советует делать большие работы и как можно больше путешествовать, чтобы суметь выбрать подходящую художественную школу.

Он не будет без конца рисовать вишню и после "цветочного" периода планирует перейти к более мрачным работам, которые начал после того, как его друг покончил жизнь самоубийством.

"Многие боятся, что в темные времена искусство будет никому не нужно, но, может быть, будет как раз наоборот", – поделился он.