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Доктор Мясников спрогнозировал будущее коронавируса словами «останется навсегда»

Доктор Мясников спрогнозировал будущее коронавируса словами «останется навсегда»Александр МясниковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Официальный представитель оперативного штаба по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», считает, что данный вирус «останется навсегда» и присоединится к группе вирусов и бактерий, с которыми люди уже сосуществуют. О будущем мира после пандемии он порассуждал в своем Telegram-канале в субботу, 18 апреля.

По его прогнозу, человечество постепенно приобретет «стадный иммунитет» к распространившейся инфекции. В свою очередь, это означает, что вирусом до появления вакцины переболеют около 60 процентов населения.

«Неприятно, но не трагично: болезнь в подавляющем числе случаев протекает малосимптомно, а то и вовсе незаметно», — отметил он, добавив, что коронавирус все это время «будет тлеть как торфяники, периодически выплескиваясь».

14 апреля Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом на территории России — по его мнению, это произойдет в середине апреля. Доктор также высказал предположение, что Россия «вряд ли сможет выдержать» и продлить карантинные меры после окончания апреля.

По всей России, по данным на утро 18 апреля, выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36 793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.

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По материалам: lenta.ru

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