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Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу

Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусуФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», будет назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Русская служба "Би-би-си"» со ссылкой на источник, близкий к столичному оперативному штабу.

Как сообщается, врач и телеведущий станет официальным представителем штаба и как главный спикер организации будет информировать россиян об угрозе коронавируса. Также в его обязанности войдет оповещение населения о способах профилактики и лечения нового заболевания.

Специалист на новой должности будет представлять проекты психологической помощи, проекты эпидемиологов и ученых по тестированию на наличие вируса и вакцинам от нового коронавируса. Мясников также займется борьбой с фейковыми новостями по теме коронавируса.

Позже Александр Мясников подтвердил, что стал главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Он сообщил изданию «Подъем», что в настоящее время приступил к своим обязанностям.

Источник «Би-би-си» назвал Мясникова человеком, близким к руководству мэрии Москвы. Он с 2010 года работает главным врачом больницы имени М.Е. Жадкевича. Доктор был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и Сергея Собянина — на выборах мэра Москвы. Мясников также участвует в информационной кампании по поддержке поправок в Конституцию России, выступает в агитационных роликах на телевидении.

С началом распространения пандемии Мясников сделал множество публичных заявлений и прогнозов о распространении коронавируса. Для этого он использовал собственный Instagram и свежесозданный Telegram-канал «Доктор Мясников». Кроме того, Мясников стал частым гостем YouTube-эфиров своего друга Владимира Соловьева.

В феврале Мясников утверждал, что коронавирус может быть полезным для россиян. По его словам, люди начали внимательнее следить за здоровьем, испугавшись болезни. Тогда он говорил, что шанс заразиться коронавирусом в России равен нулю. В апреле врач признал, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.

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По материалам: lenta.ru

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