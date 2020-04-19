Фуркаду по ошибке прислали чужой Большой хрустальный глобус

Вадим Карасев

Французский биатлонист Мартен Фуркад по ошибке получил от IBU Большой хрустальный глобус, который должны были отправить победителю общего зачета Кубка мира норвежцу Йоханнесу Бе.

"Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Йоханнесу, прислали мне, а мой Малый глобус за победу в зачете индивидуальных гонок достался ему. Я предложил ему оставить трофеи, он особо не возражал", - рассказал Фуркад в прямом эфире Instagram, которого цитирует L'Equipe.

По итогам сезона Бе стал обладателем большого Хрустального глобуса, как победитель общего зачете Кубка мира. Фуркад занял второе место.