Германия выставила Китаю счет на 149 млрд евро за ущерб от коронавируса — СМИ

Вадим Карасев

Китай возмущён публикацией крупного немецкого издания о счете на 130 миллиардов фунтов стерлингов (149 млрд евро), который Пекин должен выплатить Берлину, после воздействия пандемии коронавируса.

Германия последовала примеру Франции, Великобритании и США, направив свой гнев на Китай, где возник вирус. Недавние обвинения происходят на фоне выводов о том, что Пекин скрывает истинные масштабы кризиса, а источник вспышки остается загадкой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в недостаточной прозрачности. В субботу 18 апреля он предупредил, что Пекин должен столкнуться с последствиями, если он „сознательно несет ответственность“ за развязывание пандемии коронавируса.

Великобритания присоединилась к американским спецслужбам в расследовании, утверждая, что вирус возник в вирусной лаборатории города Ухань, а не рынке. Претензии к КНР, опубликовала на этой неделе и крупнейшая немецкая газета „Bild“, составив подробный счет на 149 млрд евро (130 млрд фунтов стерлингов).

Китай ответил, заявив, что этот выставленный счет «разжигает ксенофобию и национализм», пишет „Express“.

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