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Глава лаборатории в Ухане прокомментировал обвинения в создании коронавируса

Глава лаборатории в Ухане прокомментировал обвинения в создании коронавирусаЗдание Уханьского института вирусологииФото: english.whiov.cas.cn

Заведующий лабораторией Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин (Yuan Zhi-ming) в интервью китайскому государственному телеканалу CGTN прокомментировал обвинения в искусственном создании коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет Channel NewsAsia.

«Этот вирус никоим образом не исходит от нас», — заявил ученый. В ответ на уточняющий вопрос он подчеркнул, что считает невозможным создание такого вируса силами человечества.

По словам главы лаборатории, никто из сотрудников его учреждения не был инфицирован. «Весь институт проводит исследования в различных областях, связанных с коронавирусом», — добавил Чжимин.

Профессор признал, что поскольку лаборатория, имеющая максимальный уровень биологической безопасности, находится именно в Ухане, у людей не могут не возникать подобные ассоциации. Вместе с тем их сознательно пытаются ввести в заблуждение некоторые СМИ, считает Юань. Ряд публикаций о лабораторном происхождении коронавируса он назвал бездоказательными и основанными на предположениях.

О том, что коронавирус SARS-CoV-2 мог быть создан в лаборатории Уханьского института вирусологии, ранее сообщали американские СМИ, ссылаясь на анонимные источники. В частности, телеканал Fox News, сославшись на «многочисленные источники, знакомые с действиями правительства Китая», написал, что первым инфицированным был сотрудник лаборатории, который затем распространил вирус среди жителей Уханя. Официальный Пекин заявил, что эта версия не имеет научного обоснования.

Ухань стал первым очагом распространения нового коронавируса. Китайские власти утверждают, что эпидемия, позднее переросшая в пандемию, которая унесла жизни более 160 тысяч человек по всему миру, началась с городского рынка морепродуктов, где продавались живые животные.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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