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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Василиса Володина — известная телеведущая и популярный астролог. Если вы хотите узнать, как привлечь удачу на неделе с 20 по 26 апреля, то обязательно ознакомьтесь с этим гороскопом.

Ожидается, что на этой неделе звезды и планеты станут весьма созидательными для большинства Знаков Зодиака. Это будет благоприятное время для повышенной активности практически во всех сферах жизни. Динамика и постоянные дела могут приводить к переутомлению. Чтобы избавиться от апатии и усталости, пользуйтесь эффективной медитацией и не тратьте силы на бесполезные дела.


Овен

Овнам на этой неделе желательно действовать в одиночку. Можно просить о помощи только самых близких людей, к которым есть безоговорочное доверие. Дело в том, что звезды и планеты своей активностью заставят недоброжелателей и врагов пойти против Овнов. Лучшие обереги помогут противостоять завистникам, а также отвести беду.

Не исключено, что Овнам придется разбираться в своих чувствах на этой неделе. Ожидается, что отношения со второй половинкой примут не самый позитивный характер. Придется много говорить о любви, о приоритетах. Нужно быть искренними и не лукавить. Особенно это касается конца недели: именно в этот период и наступят самые большие сложности в общении.

Телец


Эта неделя идеально подходит для реализации бизнес-идей и творческой деятельности, а также для усердной работы в целом. Не стоит отвлекаться на мелкие задачи, которые сейчас не имеют важности. Нужно фокусироваться только на том, что принесет больше удовлетворения, денег, влияния. Повышенная активность в амурных делах тоже будет очень кстати для Тельцов.

Удача не всегда будет рядом. Ожидается, что в среду и четверг она временно отступит, поэтому в эти дни лучше не рисковать и пользоваться пятью сильными заговорами на удачу. Если Тельцы проявят себя хорошо в работе, то их ждет очень щедрое вознаграждение в обозримом будущем. Выходные лучше посвятить семье, друзьям и любимым.

Близнецы

В начале недели лучше отказаться от общения с негативно мыслящими людьми. Гораздо безопаснее будет проводить время с теми, кто может помочь, поддержать в трудную минуту. Позитивные установки и аффирмации на успех помогут вылечить в себе стремление к отрицательному мышлению.

Если удастся добиться оптимизма, то Близнецам будет море по колено. Любые трудности превратятся в пустяк. В таком состоянии Близнецы станут привлекательнее для противоположного пола. Словом, пришло время абстрагироваться от всего отрицательного в своем сознании. На выходных лучше заняться уборкой и прочими делами.

Рак


Период благоприятен для смены обстановки. Полезно знакомиться с новыми людьми, брать отпуск, менять работу, путешествовать, начинать ремонт, переезжать. Всё это лучше делать сейчас, пока звезды и планеты в идеальной гармонии друг с другом. Если навалится много дел, не стоит сеять панику. Важно будет решать проблемы по мере поступления.

В том случае, если неурядиц будет больше, чем позитивных событий, желательно воспользоваться полезными способами поднятия настроения. Стоит помнить, что любые трудности — это прежде всего опыт. Они учат нас многому, причем даже в том случае, если не удается их решить. Это будет очень важная неделя для Раков, поэтому лучше не пускать все на самотек.

Лев

У Львов начинается весьма удачный период, причем во всех сферах жизни одновременно. Это значит, что нужно перестать сидеть без дела, начать проявлять активность в делах и в любви, искать способы укрепления здоровья и энергетики. Для начала желательно избавиться от зависти, злости и старых обид. В этом помогут пять эффективных способов.

Когда сознание будет чистым от негативного «мусора», можно приступать к созданию новых отношений, к новым начинаниям в работе, к смене обстановки и так далее. Полезными могут стать новые знакомства. Не стоит бросать начатые дела и проекты на полпути к успеху. Лучше доводить всё до конца.

Дева

У Дев начинается не самый простой период, так как звезды могут спровоцировать активизацию самых ужасных привычек этого Знака Зодиака. Девам придется заставить себя бороться против своих же страхов и разрушительных желаний и мыслей. Необходимо настроиться на позитивную волну, чтобы оставаться на волне удачи.

На этой неделе Девам стоит больше двигаться и тщательнее заботиться о своем здоровье. В делах и в любви лучшим советчиком будет шестое чувство. Конец недели — благоприятное время для покупок, ремонта автомобиля и техники, обновления гардероба, решения жилищных вопросов, а также для генеральной уборки.

Весы


Начало недели будет достаточно позитивным для Весов, так как звезды и планеты окажутся в полной гармонии. Можно не поступаться своими интересами ради других, но уже ближе к среде стоит уходить от эгоизма. Конец недели нужно прожить ради близких и любимых людей. Это поможет уберечь отношения от неурядиц, ссор и затяжных конфликтов.

Ближе к концу недели можно пользоваться мощным заговором от невезения и проблем, который предотвратит срывы планов и поможет выйти сухими из любой передряги. Не стоит лихачить на дорогах Весам-автомобилистам. Весы-пешеходы должны смотреть в оба. Эта неделя должна пройти под эгидой заботы о своем здоровье.

Скорпион

Наступает благоприятный период для встреч с деловыми партнерами, собеседований, переговоров. Очень хорошо пройдет рабочая неделя для представителей таких профессий, как менеджер по продажам, продавец, бухгалтер, преподаватель математики или физики. Все, что связано с цифрами, принесет Скорпионам невероятную удачу.

Скорпионы относятся к самым ревнивым Знакам Зодиака, и на этой неделе их ревность даст о себе знать. Звезды могут спровоцировать бурю эмоций, которую стоит сдерживать любыми методами. Не стоит проявлять собственничество по отношению к любимым и близким. В противном случае они могут отвернуться от Скорпионов и начать проявлять недоверие.

Стрелец

Это идеальное время для поиска второй половинки, для любовных приключений и флирта. Свободным Стрельцам эксперты сайта dailyhoro.ru советуют проверять любовную совместимость перед началом новых отношений. Всем, кто уже состоит в отношениях, желательно сделать так, чтобы желания второй половинки были в приоритете.

Работать на этой неделе будет значительно легче, особенно со вторника по четверг включительно, так как в эти дни звезды будут находиться в идеальном положении. Желательно расписать все дела заранее и следовать планам. Не стоит опаздывать на важные встречи и на работу: начальство, коллеги и партнеры по бизнесу это не оценят.

Козерог


В делах и в любви будет затишье в самом начале недели. Первые пару дней недели Козероги будут подспудно чувствовать, что вот-вот должно произойти что-то очень важное. Звезды и планеты сделают так, что Козероги могут на этой неделе совершить типичные для них жизненные ошибки. Негативный период закончится 22 апреля.

Начиная с 22 числа можно браться за любые дела, знакомиться с людьми. Знакомства принесут Козерогам много позитива и счастья. Можно проводить время со старыми друзьями, восстанавливать связи с дальними родственниками. Звезды советуют следить за собственным здоровьем.

Водолей

Нужно больше времени проводить на этой неделе с детьми, второй половинкой, родителями. Находить общий язык с близкими будет гораздо проще. Это значит, что пришло время обсудить очень важную назревшую проблему, сделать шаг навстречу друг другу. Полезными будут командная работа и новые знакомства.

Не исключено, что звезды столкнут Водолеев с неприятными открытиями и заставят пережить негативные ситуации. Найти выход им помогут три эффективных способа. Не нужно терять веру в себя. Важно помнить о том, что абсолютно любая проблема решаема, нужно лишь подобрать правильный ключ, настроившись на успех.

Рыбы

Это будет очень продуктивная неделя для Рыб. Звезды и планеты создадут идеальные условия для работы и увлечений, а Рыбам нужно лишь найти в себе силы, чтобы не сидеть без дела. Нужно избавиться от лени и апатии при помощи повышения энергетики. Отмечается, что даже малейший успех на этой неделе может в скором будущем перерасти в нечто большее.

Это хорошее время для финансовой активности. Пришла пора купить что-то важное, дорогостоящее. Но если таких целей пока нет, не стоит приобретать то, в чем нет никакой необходимости. Также эта неделя идеальна для смены обстановки, необычного отдыха.

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По материалам: dailyhoro.ru

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