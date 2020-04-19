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Гузеева констатировала дебилизацию в стране

Гузеева констатировала дебилизацию в странеЛариса ГузееваФото: Валерий Левитин / РИА Новости

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что, несмотря на введенный в Москве пропускной режим, жители города продолжают гулять по улицам. В эфире программы «Пусть говорят» она посчитала это следствием произошедшей в стране дебилизации. Запись эфира опубликована на YouTube-канале передачи.

«Ну, вот я сижу у окна, и я наблюдаю. И они дефилируют, гуляют. У меня такое ощущение ,что они вместе с пропуском получили еще иммунитет», — констатировала Гузеева. Ведущая также отметила бессмысленность попыток уговорить быть дома людей, которые продолжают находиться на улице. Она добавила, что таким людям может рекомендовать только продолжить гулять и заражаться, но при этом уточнила, что считает подобное поведение дорогой в один конец.

Тем, кто не боится находиться на улице во время пандемии, она рекомендовала пойти работать в больницы. «Если вы больные люди, пожалуйста, совершите подвиг. Идите без масок, идите без вот этой одежды, идите прямо в больницы и скажите: "Мы хотим помочь. Мы выживем, потому что мы получили и пропуск и иммунитет одновременно"», — заявила Гузеева.

В конце марта Гузеева матом обругала беспечных россиян за прогулки во время пандемии. Она опубликовала обращение через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин попросил россиян оставаться дома из-за ситуации с коронавирусом. Ведущую поддержал ее коллега Иван Ургант. Он похвалил Гузееву за эмоциональное видео и назвал ее молодцом.

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По материалам: lenta.ru

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