Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Хоакин Феникс мог сыграть Брюса Уэйна в фильме Даррена Аронофски о Бэтмене

Хоакин Феникс мог сыграть Брюса Уэйна в фильме Даррена Аронофски о Бэтмене

Хоакин Феникс мог сыграть Брюса Уэйна в фильме Даррена Аронофски о Бэтмене
В новом интервью порталу Empire режиссёр Даррен Аронофски рассказал, что в начале нулевых планировал взять Хоакина Феникса на роль Брюса Уэйна в сольном фильме о Бэтмене.

После успеха «Реквиема по мечте» Warner Bros. наняла Аронофски, чтобы тот создал новую версию истории Тёмного рыцаря. Но взгляды постановщика и студии разошлись.

Последняя хотела видеть в главной роли кого-то более «приглаженного» — конкретно Фредди Принца младшего, тогда как Аронофски настаивал на кандидатуре Феникса. В этот момент режиссёр понял, что он и Warner Bros. хотели добиться разных результатов.
По словам Аронофски, его версия Бэтмена значительно отличалась от той, которую в итоге создала студия и Кристофер Нолан. История Аронофски по духу напоминала «Таксиста», «Французского связного» и «Жажду смерти».

Над сценарием работал и известный автор комиксов о персонаже Фрэнк Миллер, фанатом которого был режиссёр. Но даже сам писатель был шокирован тем, насколько мрачным оказалась версия постановщика. Судя по всему, Бэтмен там пытал своих пленников и всё в таком духе.

Аронофски же оправдывает своё видение тем, что он хотел максимально далеко отойти от предыдущего фильма с персонажем — «Бэтмена и Робина», — разработав новую версию знакомого сюжета.

С учётом того, что Феникс много лет спустя сыграл Джокера в фильме, в том числе вдохновлённом «Таксистом», данная история выглядит вдвойне иронично.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Мантуров рассказал, когда начнутся серийные поставки Aurus
Мантуров рассказал, когда начнутся серийные поставки Aurus
Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой
Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой
Прямая трансляция Пасхальной службы в 2020 году: смотреть онлайн
Прямая трансляция Пасхальной службы в 2020 году: смотреть онлайн
Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)
Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)
В храме у Кремля ответили на обвинения в службе «для избранных»
В храме у Кремля ответили на обвинения в службе «для избранных»
Массивные ягодицы, большая грудь и "надувные" губы: антитренды в пластике и косметологии
Массивные ягодицы, большая грудь и "надувные" губы: антитренды в
В Сети обсуждают сильно постаревшего мужа певицы Славы
В Сети обсуждают сильно постаревшего мужа певицы Славы
Американцы вышли на протесты из-за карантина
Американцы вышли на протесты из-за карантина
В Британии число жертв коронавируса превысило 16 тысяч человек
В Британии число жертв коронавируса превысило 16 тысяч человек
Гузеева констатировала дебилизацию в стране
Гузеева констатировала дебилизацию в стране
На службе «для избранных» в храме у Кремля молились прихожане на Porsche
На службе «для избранных» в храме у Кремля молились прихожане на
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать

Еще по теме

СМИ: У Даррена Аронофски роман со Сьюки Уотерхаус
Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски расстались
Представители Даррена Аронофски и Сьюки Уотерхаус отрицают роман между режиссером и моделью
СМИ: Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски возобновили свои отношения