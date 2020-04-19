Хоакин Феникс мог сыграть Брюса Уэйна в фильме Даррена Аронофски о Бэтмене

Анастасия Иванова

В новом интервью порталу Empire режиссёр Даррен Аронофски рассказал, что в начале нулевых планировал взять Хоакина Феникса на роль Брюса Уэйна в сольном фильме о Бэтмене.После успеха «Реквиема по мечте» Warner Bros. наняла Аронофски, чтобы тот создал новую версию истории Тёмного рыцаря. Но взгляды постановщика и студии разошлись.Последняя хотела видеть в главной роли кого-то более «приглаженного» — конкретно Фредди Принца младшего, тогда как Аронофски настаивал на кандидатуре Феникса. В этот момент режиссёр понял, что он и Warner Bros. хотели добиться разных результатов.По словам Аронофски, его версия Бэтмена значительно отличалась от той, которую в итоге создала студия и Кристофер Нолан. История Аронофски по духу напоминала «Таксиста», «Французского связного» и «Жажду смерти».Над сценарием работал и известный автор комиксов о персонаже Фрэнк Миллер, фанатом которого был режиссёр. Но даже сам писатель был шокирован тем, насколько мрачным оказалась версия постановщика. Судя по всему, Бэтмен там пытал своих пленников и всё в таком духе.Аронофски же оправдывает своё видение тем, что он хотел максимально далеко отойти от предыдущего фильма с персонажем — «Бэтмена и Робина», — разработав новую версию знакомого сюжета.С учётом того, что Феникс много лет спустя сыграл Джокера в фильме, в том числе вдохновлённом «Таксистом», данная история выглядит вдвойне иронично.