Иран пообещал США решительный ответ на авантюры и ложь в Персидском заливе

Алексей Вольцев

Иран даст решительный ответ на любую ошибку Соединённых Штатов в Персидском заливе, говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), опубликованном сегодня, 19 апреля, на подконтрольном этой элитной военной структуре сайте Sepah News.

«Мы советуем американцам следовать международным правилам и морским протоколам в Персидском заливе… и воздерживаться от любых авантюр и ложных историй», — указано в сообщении.

Как можно понять, командование корпуса, подчиняющегося непосредственно верховному руководителю Ирана аятолле Сейиду Али Хаменеи, нашло необходимым выступить с очередными предупреждениями в адрес США после инцидента в Персидском заливе на этой неделе. Американские военные заявили в среду, 15 апреля, что одиннадцать боевых катеров КСИР оказались в опасной близости от кораблей ВМС США в заливе, назвав эти действия «опасными и провокационными».

«Они (американцы) должны быть уверены, что флот Революционной гвардии и могущественные Вооружённые силы Исламской Республики Иран рассматривают опасные действия иностранных сил в регионе как угрозу своей национальной безопасности… и любая ошибка с их стороны получит решительный ответ», — предостерегает КСИР.

Как сообщало ИА Newstes, министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами 17 апреля отверг заявления Соединённых Штатов о преследовании иранскими военными судами американских кораблей в Персидском заливе. Глава Минобороны Исламской Республики назвал утверждения Пентагона «безосновательными» и указал, что «незаконное и агрессивное» присутствие Америки в водах Персидского залива является угрозой безопасности в регионе. «То, что ведёт к отсутствию безопасности в регионе Персидского залива, — это незаконное и агрессивное присутствие американцев, которые прибыли с другого конца света к нашим границам и делают такие необоснованные заявления», — заявил Хатами журналистам в Тегеране.