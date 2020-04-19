Иран пообещал США решительный ответ на авантюры и ложь в Персидском заливе
Иран даст решительный ответ на любую ошибку Соединённых Штатов в Персидском заливе, говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), опубликованном сегодня, 19 апреля, на подконтрольном этой элитной военной структуре сайте Sepah News.
Как можно понять, командование корпуса, подчиняющегося непосредственно верховному руководителю Ирана аятолле Сейиду Али Хаменеи, нашло необходимым выступить с очередными предупреждениями в адрес США после инцидента в Персидском заливе на этой неделе. Американские военные заявили в среду, 15 апреля, что одиннадцать боевых катеров КСИР оказались в опасной близости от кораблей ВМС США в заливе, назвав эти действия «опасными и провокационными».
«Они (американцы) должны быть уверены, что флот Революционной гвардии и могущественные Вооружённые силы Исламской Республики Иран рассматривают опасные действия иностранных сил в регионе как угрозу своей национальной безопасности… и любая ошибка с их стороны получит решительный ответ», — предостерегает КСИР.
Как сообщало ИА Newstes, министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами 17 апреля отверг заявления Соединённых Штатов о преследовании иранскими военными судами американских кораблей в Персидском заливе. Глава Минобороны Исламской Республики назвал утверждения Пентагона «безосновательными» и указал, что «незаконное и агрессивное» присутствие Америки в водах Персидского залива является угрозой безопасности в регионе. «То, что ведёт к отсутствию безопасности в регионе Персидского залива, — это незаконное и агрессивное присутствие американцев, которые прибыли с другого конца света к нашим границам и делают такие необоснованные заявления», — заявил Хатами журналистам в Тегеране.