Иранская армия получила многоцелевые беспилотники дальнего действия

Алексей Вольцев

Вооружённые силы Ирана получили три типа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с радиусом действия 1500 километров. Стратегические дроны являются ударно-разведывательными, заявил министр обороны Исламской Республики бригадный генерал Амир Хатами, выступая сегодня, 18 апреля, в эфире государственного телевидения.

Беспилотники способны контролировать «передвижение противника со значительного расстояния» и выполнять боевые задачи, сказал глава военного ведомства на церемонии в Исфахане. БПЛА под кодовыми названиями «Каррар,» «Абабил-3» и «многофункциональный реактивный летательный аппарат» оснащены бомбами и ракетами, могут подниматься на высоту до 14 тыс. метров.

По словам Хатами, дроны изготовлены специалистами военно-промышленного комплекса ИРИ с участием местных университетов.

Беспилотники являются ключевым элементом пограничного наблюдения Ирана, особенно вод Персидского залива и Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Напряжённость в отношениях между Ираном и Соединёнными Штатами достигла наивысшего уровня за последние десятилетия после того, как американские военные в начале этого года в результате удара беспилотника в Международном аэропорту Багдада убили высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани. За несколько месяцев до этого, в июне 2019 года, силы ПВО Ирана сбили над Ормузским проливом стратегический беспилоттник ВВС США.