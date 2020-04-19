Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Иранская армия получила многоцелевые беспилотники дальнего действия

Иранская армия получила многоцелевые беспилотники дальнего действия

Иранская армия получила многоцелевые беспилотники дальнего действия

Вооружённые силы Ирана получили три типа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с радиусом действия 1500 километров. Стратегические дроны являются ударно-разведывательными, заявил министр обороны Исламской Республики бригадный генерал Амир Хатами, выступая сегодня, 18 апреля, в эфире государственного телевидения.

Беспилотники способны контролировать «передвижение противника со значительного расстояния» и выполнять боевые задачи, сказал глава военного ведомства на церемонии в Исфахане. БПЛА под кодовыми названиями «Каррар,» «Абабил-3» и «многофункциональный реактивный летательный аппарат» оснащены бомбами и ракетами, могут подниматься на высоту до 14 тыс. метров.

По словам Хатами, дроны изготовлены специалистами военно-промышленного комплекса ИРИ с участием местных университетов.

Беспилотники являются ключевым элементом пограничного наблюдения Ирана, особенно вод Персидского залива и Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Напряжённость в отношениях между Ираном и Соединёнными Штатами достигла наивысшего уровня за последние десятилетия после того, как американские военные в начале этого года в результате удара беспилотника в Международном аэропорту Багдада убили высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани. За несколько месяцев до этого, в июне 2019 года, силы ПВО Ирана сбили над Ормузским проливом стратегический беспилоттник ВВС США.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Трамп заявил, что ему удалось сохранить хорошие отношения с Россией
Трамп заявил, что ему удалось сохранить хорошие отношения с Россией
Кризис в России перекинется на другие страны
Кризис в России перекинется на другие страны
Чеченские волонтеры ищут пропавших без вести советских солдат
Чеченские волонтеры ищут пропавших без вести советских солдат
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Стало известно, у каких знаков зодиака больше женских черт характера
Стало известно, у каких знаков зодиака больше женских черт характера
Иранская армия получила многоцелевые беспилотники дальнего действия
Иранская армия получила многоцелевые беспилотники дальнего действия
В США прошли протесты с требованием отмены карантина, сообщает СМИ
В США прошли протесты с требованием отмены карантина, сообщает СМИ
Олесь Бузина: главный идеолог Русской Украины
Олесь Бузина: главный идеолог Русской Украины
В Испании продлили режим повышенной готовности
В Испании продлили режим повышенной готовности
"Шквал звонков". CNN оценил "подозрительные" контакты Путина и Трампа
"Шквал звонков". CNN оценил "подозрительные" контакты Путина и Трампа
Умер писатель Александр Кабаков
Умер писатель Александр Кабаков

Топ на сегодня

Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19
Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19
Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
Медведев заявил об активных контактах России с иностранными партнерами
Медведев заявил об активных контактах России с иностранными партнерами

Еще по теме

Минобороны Ирана представило первую собственную систему ПВО
Северная Корея тестирует новые беспилотники большого радиуса действия
Украинские силовики перебросили в Донбасс ударные беспилотники — ДНР
Украине не понравились подаренные США беспилотники