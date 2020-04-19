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Иркутская область получит 1,3 млрд руб на жильё для пострадавших от паводка

Иркутская область получит 1,3 млрд руб на жильё для пострадавших от паводка

Правительство выделило Иркутской области 1,3 миллиарда рублей на переселение граждан, оказавшихся без крыши над головой в результате наводнения летом 2019 года. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Выделить Минстрою России в 2020 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере до 1300000 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской области», — говорится в документе.

Минстрой должен проконтролировать целевое и эффективное расходование средств и представить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.

В Иркутской области летом 2019 года произошло несколько сильных паводков. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. Водой залило 11 тысяч жилых домов, так или иначе из-за стихии пострадали более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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