Иркутская область получит 1,3 млрд руб на жильё для пострадавших от паводка

Лидия Мартынова

Правительство выделило Иркутской области 1,3 миллиарда рублей на переселение граждан, оказавшихся без крыши над головой в результате наводнения летом 2019 года. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Выделить Минстрою России в 2020 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере до 1300000 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской области», — говорится в документе.

Минстрой должен проконтролировать целевое и эффективное расходование средств и представить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.

В Иркутской области летом 2019 года произошло несколько сильных паводков. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. Водой залило 11 тысяч жилых домов, так или иначе из-за стихии пострадали более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун.