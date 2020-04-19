Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы

Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы
Четко обозначенного в законе обязательства предоставлять кредитные каникулы самозанятым у банков пока нет — ЦБ только рекомендует им идти навстречу этой категории заемщиков. Тем не менее, получить отсрочку по выплатам возможно, если представить все необходимые документы, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

"Самозанятым для получения кредитных каникул необходимо обратиться в свой банк с требованием об изменении условий кредитного договора. Подать заявку можно как онлайн, так и по телефону по номеру, указанному в кредитном договоре", — посоветовал он.

В заявлении нужно будет обозначить период, на который необходимо взять кредитные каникулы (до шести месяцев), дату начала каникул (не позже 14 дней после обращения в банк для обычных кредитов, не позже одного месяца — для ипотеки). Банк рассмотрит обращение в течение пяти дней и при возможности предоставит отсрочку, если жизненная ситуация обратившегося действительно соответствует всем требованиям, рассказал эксперт.


Ранее сообщалось, что Банк России рекомендовал реструктурировать кредиты и займы пострадавшим от коронавируса малым и средним предприятиям (МСП) и самозанятым, а также предоставить им при обращении кредитные каникулы, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Lada отмечает полувековой юбилей
Lada отмечает полувековой юбилей
"Бухающий, но отец хороший": Агата Муцениеце защитила Прилучного
"Бухающий, но отец хороший": Агата Муцениеце защитила Прилучного
Собянин поздравил москвичей с Пасхой и пожелал им здоровья
Собянин поздравил москвичей с Пасхой и пожелал им здоровья
Трамп пообещал Китаю последствия за скрытые данные о коронавирусе
Трамп пообещал Китаю последствия за скрытые данные о коронавирусе
Доктор Мясников спрогнозировал будущее коронавируса словами «останется навсегда»
Доктор Мясников спрогнозировал будущее коронавируса словами
Тегеран частично «разблокирован»: Covid-19 ослабил мёртвую хватку в Иране
Тегеран частично «разблокирован»: Covid-19 ослабил мёртвую хватку
Названа причина низкой смертности от коронавируса в России
Названа причина низкой смертности от коронавируса в России
Умер заразившийся коронавирусом гитарист Буйнова
Умер заразившийся коронавирусом гитарист Буйнова
Марина Федункив призналась, что делала уколы красоты
Марина Федункив призналась, что делала уколы красоты
Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы
Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Трамп заявил, что ему удалось сохранить хорошие отношения с Россией
Трамп заявил, что ему удалось сохранить хорошие отношения с Россией

Топ на сегодня

Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19
Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19
Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
Медведев заявил об активных контактах России с иностранными партнерами
Медведев заявил об активных контактах России с иностранными партнерами

Еще по теме

Юрист пояснил, как воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон о кредитных каникулах
Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы