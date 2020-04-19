Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы

Влада Некрасова

Четко обозначенного в законе обязательства предоставлять кредитные каникулы самозанятым у банков пока нет — ЦБ только рекомендует им идти навстречу этой категории заемщиков. Тем не менее, получить отсрочку по выплатам возможно, если представить все необходимые документы, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

"Самозанятым для получения кредитных каникул необходимо обратиться в свой банк с требованием об изменении условий кредитного договора. Подать заявку можно как онлайн, так и по телефону по номеру, указанному в кредитном договоре", — посоветовал он.

В заявлении нужно будет обозначить период, на который необходимо взять кредитные каникулы (до шести месяцев), дату начала каникул (не позже 14 дней после обращения в банк для обычных кредитов, не позже одного месяца — для ипотеки). Банк рассмотрит обращение в течение пяти дней и при возможности предоставит отсрочку, если жизненная ситуация обратившегося действительно соответствует всем требованиям, рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России рекомендовал реструктурировать кредиты и займы пострадавшим от коронавируса малым и средним предприятиям (МСП) и самозанятым, а также предоставить им при обращении кредитные каникулы, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.