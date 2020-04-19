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Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавирусаФото: Антон Белицкий / РИА Новости

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине. Об этом он рассказал в эфире передачи «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1», передает РИА Новости.

По его словам, немцы тоже начали скупать туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. «Я, честно говоря, не понимаю, для чего. Туалетной бумагой, я думаю, от вируса не спастись», — выразил недоумение артист. Он напомнил, что обезопасить себя от заражения SARS-CoV-2 можно с помощью общих правил — соблюдения личной гигиены и сокращения контактов с посторонними людьми.

Исполнитель пояснил, что в Германии действуют правила, согласно которым выходить на улицу можно только семьями. Большинство жителей исполняют эти требования.

Германия входит в пятерку стран с наибольшим числом инфицированных коронавирусом. В стране выявлено более 143 тысяч заразившихся. Уровень смертности при этом невысокий — около трех процентов (4,4 тысячи умерших). Немцы соблюдают карантин с середины марта.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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