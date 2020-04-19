Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды подготовились к Пасхе

Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды подготовились к Пасхе

Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды подготовились к Пасхе
Сегодня православные отмечают светлый праздник Пасхи. Несмотря на то, что в этом году торжество проходит в условиях карантина, это ничуть не омрачает происходящего. Люди с удовольствием ждали воскресенья, чтобы ощутить духовное единство и получить приятные эмоции.

Не упустили возможности прикоснуться к важному событию и знаменитости. Звезды шоу-бизнеса заранее начали подготовку к Пасхе, о чем с удовольствием рассказывали в социальных сетях. Так, Яна Рудковская показала подписчикам как вместе с близкими украшает дом и разрисовывает куриные яйца. 

«Хочется вспомнить как красиво было у нас в прошлом и позапрошлом году! Приятно, что и в этом году друзья шлют цветы, пасхальные подарки и куличи. Жизнь не останавливается, мы ждем этот прекрасный праздник, как никогда», — отметила продюсер. 

Главный помощник для Рудковской в предпраздничной суете сын Саша — наследник с интересом участвовал в процессе и придумывал неординарные рисунки для угощений.

Не отстает от Яны и Альбина Джанабаева, которая решила сама испечь пасхальные куличи. Видеороликом приготовления традиционного блюда певица поделилась с поклонниками. В клипе исполнительница сама месит и раскатывает тесто, после чего ставит мучные изделия в духовку. «Плюшки, ватрушки, куличики… Все напекли?» — обратилась звезда к публике. 

Недавно Валерий Меладзе признался, что распустил весь обслуживающий персонал на период пандемии, поэтому Альбина все делает по дому сама. Певец тоже не отказывается от бытовых дел. Валерий с удовольствием помогает супруге по хозяйству: гладит одежду и накрывает на стол. Кроме того, артист обещал собственноручно приготовить пасхальные яйца.

Настоящее пасхальное настроение царит в доме Газмановых. Звездная чета трепетно относится к светлому празднику. «Огонь встретили, куличи и яйца освятил хозяин, молитву прочитали, друзьям отправили подарки и получили от них! Поговорили по телефону с Духовником Батюшкой. Ангелы в доме летают! Теперь главное не ругаться из-за мелочей! На Душе благодать!» — отметила супруга певца. 

Снимками с праздничной сервировкой стола поделились также Наталья Подольская, Ксения Бородина, Елена Ксенофонтовна и другие известные личности. А Андрей Кончаловский предложил поклонникам поучаствовать во флешмобе. «Очевидно, что в этом году нас ждет самая необычная Пасха. Я прошу вас: запишите видео, как вы готовитесь к празднику и как его отмечаете», — написал режиссер.



Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"
"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"
МВФ берет под управление третью власть Украины
МВФ берет под управление третью власть Украины
Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды подготовились к Пасхе
Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды
Модная битва: Карди Би против Хейли Болдуин
Модная битва: Карди Би против Хейли Болдуин
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
В Москве назвали причину роста числа заражений коронавирусом
В Москве назвали причину роста числа заражений коронавирусом
В Южной Осетии напомнили, как «снегурочка» Окруашвили развязывал войну
В Южной Осетии напомнили, как «снегурочка» Окруашвили развязывал войну
Никакой политики. Посольство в Праге о переезде с площади Немцова
Никакой политики. Посольство в Праге о переезде с площади Немцова
Марк Руффало рассказал, почему не хотел играть Халка
Марк Руффало рассказал, почему не хотел играть Халка
Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов
Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов
Covid-19 разбудил Faketoken — троян похищает деньги
Covid-19 разбудил Faketoken — троян похищает деньги
В Мьянме число заразившихся коронавирусом превысило сто человек
В Мьянме число заразившихся коронавирусом превысило сто человек

Топ на сегодня

Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»
Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»
Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок", которые носит Собчак
Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок",
В Госдуме ответили на обвинение депутата от КПРФ в адрес "Единой России"
В Госдуме ответили на обвинение депутата от КПРФ в адрес "Единой
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса

Еще по теме

Пасха 2018 у православных христиан наступит в начале апреля
Когда будет Пасха и Троица в 2019 году
Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина готовится к Пасхе: видео
Когда начинают святить куличи в 2019 году