Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды подготовились к Пасхе

Анастасия Иванова

Сегодня православные отмечают светлый праздник Пасхи. Несмотря на то, что в этом году торжество проходит в условиях карантина, это ничуть не омрачает происходящего. Люди с удовольствием ждали воскресенья, чтобы ощутить духовное единство и получить приятные эмоции.

Не упустили возможности прикоснуться к важному событию и знаменитости. Звезды шоу-бизнеса заранее начали подготовку к Пасхе, о чем с удовольствием рассказывали в социальных сетях. Так, Яна Рудковская показала подписчикам как вместе с близкими украшает дом и разрисовывает куриные яйца.

«Хочется вспомнить как красиво было у нас в прошлом и позапрошлом году! Приятно, что и в этом году друзья шлют цветы, пасхальные подарки и куличи. Жизнь не останавливается, мы ждем этот прекрасный праздник, как никогда», — отметила продюсер.

Главный помощник для Рудковской в предпраздничной суете сын Саша — наследник с интересом участвовал в процессе и придумывал неординарные рисунки для угощений.

Не отстает от Яны и Альбина Джанабаева, которая решила сама испечь пасхальные куличи. Видеороликом приготовления традиционного блюда певица поделилась с поклонниками. В клипе исполнительница сама месит и раскатывает тесто, после чего ставит мучные изделия в духовку. «Плюшки, ватрушки, куличики… Все напекли?» — обратилась звезда к публике.

Недавно Валерий Меладзе признался, что распустил весь обслуживающий персонал на период пандемии, поэтому Альбина все делает по дому сама. Певец тоже не отказывается от бытовых дел. Валерий с удовольствием помогает супруге по хозяйству: гладит одежду и накрывает на стол. Кроме того, артист обещал собственноручно приготовить пасхальные яйца.

Настоящее пасхальное настроение царит в доме Газмановых. Звездная чета трепетно относится к светлому празднику. «Огонь встретили, куличи и яйца освятил хозяин, молитву прочитали, друзьям отправили подарки и получили от них! Поговорили по телефону с Духовником Батюшкой. Ангелы в доме летают! Теперь главное не ругаться из-за мелочей! На Душе благодать!» — отметила супруга певца.

Снимками с праздничной сервировкой стола поделились также Наталья Подольская, Ксения Бородина, Елена Ксенофонтовна и другие известные личности. А Андрей Кончаловский предложил поклонникам поучаствовать во флешмобе. «Очевидно, что в этом году нас ждет самая необычная Пасха. Я прошу вас: запишите видео, как вы готовитесь к празднику и как его отмечаете», — написал режиссер.

Фото: Legion-Media, Instagram