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Китайский вирусолог объяснил, почему COVID-19 – неискусственно созданный вирус

Китайский вирусолог объяснил, почему COVID-19 – неискусственно созданный вирус

Профессор Института вирусологии Юань Чжимин сделал заявление, что вирус SARS-CoV-2, именуемый коронавирусом нового типа, не был получен искусственным образом. Об этом он сообщил в своем интервью телеканалу CTGN. Институт вирусологии, в котором главой является Чжимин, находится в провинции Ухань, откуда и пошло распространение COVID-19.

По мнению вирусолога, наше общество пока не обладает такими знаниями и возможностями, чтобы создать вирус, похожий, хотя бы отдаленно, характеристиками на SARS-CoV-2.

, - цитирует перевод слов профессора ТАСС.

Юань Чжимин заявил, что из его лаборатории вирус уж точно не мог вырваться. Но слухи об этом будут ходить еще долго в связи с тем, что институт находится в провинции Ухань, и это невольно вызывает такие ассоциации.

, - объяснил профессор.

Ранее американский сенатор Том Коттон заявлял о том, что вирус появился из лаборатории в Ухани. Но глава Института вирусологии попросил не распространять слухи и не мешать ведению научно-технических работ.

По словам Юань Чжимина, иностранные коллеги солидарны с ним и тоже считают, что появление вируса на нашей планете никак не связано с научной деятельностью Уханьского института.

, - рассказал об отношении к происходящему американских коллег Чжимин.

В комплексе Уханьского института вирусологии находится единственная лаборатория BSL-4 в Китае, имеющая наивысший уровень биологической безопасности. Это позволяет китайским ученым исследовать наиболее опасные возбудители вирусов.

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По материалам: u-f.ru

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