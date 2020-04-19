Коллекторы сообщили о росте доли молодых должников в России

Лидия Мартынова

Доля должников до 24 лет в России за последние три года выросла вдвое, достигнув к настоящему моменту почти 8% от всех просрочивших платежи по кредитам россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"За последние 3 года в 2 раза выросло количество должников в возрасте до 24 лет, если в начале 2018 года на них приходилось лишь 3%, в 2019 году – около 5%, то сейчас практически 8%", - сказал он, добавив, что средний возраст должников составляет около 40-41 года.

Мехтиев пояснил, что такая динамика связана с тем, что после кризиса банки стали искать новых клиентов и аудиторию – наиболее перспективной стала молодежь. "Однако важно понимать, что в этом возрасте далеко не у каждого есть постоянный доход. Кроме того, ставка банков на родителей, что в случае выхода на просрочку именно они должны были погашать обязательства, в ряде случаев не оправдалась", - говорит президент НАПКА.

кредитам наличными, кредитным картам – на них приходится около 80% от всех должников. Именно эти 2 сегмента наиболее востребованы у россиян в условиях, когда деньги нужны здесь и сейчас", - заключил он.