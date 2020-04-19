Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»

Лидия Мартынова

Единственный французский авианосец «Шарль де Голль», который покинул порт приписки в Тулоне ещё до начала пандемии коронавируса Covid-19 в Европе, мог стать идеальным местом для спасения от заболевания, отрезанным от всего мира. Однако через несколько недель коронавирус выявили у сотен моряков боевого корабля. Вирусом заразились уже две трети экипажа авианесущего крейсера, включающего более 1760 человек, передало накануне, 18 апреля, Международное французское радио (RFI).

«Шарль де Голль» вышел из порта Тулона на юге Франции 21 января, когда в стране ещё не говорили о возможности эпидемии. Через год после крупного ремонта, который обошёлся бюджету страны более чем в миллиард евро, авианосец отправили на восток Средиземного моря к берегам Сирии для поддержки операции по борьбе с террористической группировкой ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России). Для некоторых военнослужащих это был первый выход в море на борту авианосца. Однако главным врагом моряков оказались не боевики-исламисты в Ираке и Сирии, а коронавирус. Вернуться из миссии им пришлось на десять дней раньше. По состоянию на вечер 18 апреля, заражение выявили у 1081 члена экипажа из 1760, а 24 военным потребовалась госпитализация.

Газета Le Monde напоминает, что для Франции атомный авианосец — ключевая составляющая ядерного потенциала, флагманское судно военно-морского флота. В Париже это считают показателем военной мощи, которая позволяет стране играть важную роль на политической арене. Теперь французский авианосец временно остался без экипажа, а вооружённые силы — без своего символа мощи.

Как именно коронавирус попал на борт «Шарль де Голля», военное командование Пятой республики пока не знает. Отвечая на вопросы депутатов Национального собрания в пятницу, 17 апреля, министр обороны страны Флоранс Парли признала, что заражение могло произойти во время захода в порт Бреста в Бретани с 13 по 16 марта. В Бресте корабль простоял три дня, а морякам «советовали на сходить на берег». Однако строгого запрета не было: как отмечает телеканал TF1, журналисты которого пообщались с некоторыми членами экипажа, военные были в городе, посещали рестораны и бары. В это время эпидемия уже набирала обороты во Франции, а до введения карантина оставалось меньше недели.

Журнал Défense nationale пишет, что заход «Шарля де Голля» в Брест был для Бретани важным событием — авианосец не был в городе, где его построили в конце XX века, более 20 лет. В районе порта планировали провести праздничные мероприятия, многие из которых отменили из-за коронавируса. Однако жёстких запретов, связанных с эпидемией, во Франции в середине марта ещё не ввели, и ничто не мешало морякам встретиться с друзьями и семьями.

Попал ли коронавирус на борт в Бретани, пока неясно. За несколько недель до захода в Брест «Шарль де Голль» останавливался в кипрском Лимассоле. Там моряки также могли сходить на берег.

Как утверждает в интервью France Bleu один член экипажа, пожелавший сохранить анонимность, первые симптомы коронавируса появились у моряков ещё до захода в Брест. Он заявил, что военное руководство страны решило пожертвовать «их здоровьем и жизнями». Министр обороны Флоранс Парли назвала эту информацию «ложью».

Источники Le Monde рассказывают, что случаи заражения Covid-19 на «Шарле де Голле» стали выявлять со второй половины марта. Вначале в медицинский лазарет на борту попали десять человек, которые, согласно официальной информации, на тот момент не были инфицированы коронавирусом. Однако моряки говорят, что, вероятно, именно они стали первыми носителями вируса на борту. После этого членов экипажа авианосца стали «постепенно отправлять на изоляцию». «Люди постепенно исчезали», — рассказывают моряки «Шарля де Голля» Le Monde.

Замкнутое пространство авианосца, сконструированного в прошлом веке и пригодного для борьбы с ядерной угрозой, но не с вирусом, стало идеальным для распространения инфекции. В каютах, где стояли от 6 до 20 кроватей, было невозможно соблюдать необходимую социальную дистанцию. По данным СМИ, дезинфицирующего геля на борту не хватало, а каждому моряку в первые дни выдавали только по две маски в день. «В медчасти (авианосца) говорили, что делают, что могут», — утверждают собеседники Le Monde.

О том, что на борту выявили 50 случаев Covid-19, экипаж узнал по телевизору 8 апреля, сообщает издание Le Télégramme. Только через час эту информацию официально сообщили морякам.

Как сообщало ИА Newstes, на боевом корабле в настоящее время проводятся сразу два расследования, призванные найти виновных и не допустить повторения впредь столь масштабных «потерь» в составе ВМС Пятой республики. Команда «Шарля де Голля», экипажи базирующихся на его борту самолётов и вертолётов, а также личный состав сопровождающего авианосец фрегата «Шевалье Поль» в настоящее время находятся на карантине в Тулоне. На авианосце проводятся дезинфекционные работы.