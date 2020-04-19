Костин призвал Центробанк влить в экономику дешевые деньги

Алексей Вольцев

Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает глава правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», — заявил Костин в интервью РБК.

Он уточнил, что речь о программах, которые осуществляются «специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет».

Вместе с тем Костин не считает, что в российских реалиях целесообразно прибегать к нестандартным методам стимулирования, таким как количественное смягчение (quantitative easing, QE; предполагает выкуп Центробанком облигаций правительства на вторичном рынке и, соответственно, увеличение денежной эмиссии).

«Я бы не стал напрямую использовать методы, которые применяют на Западе, — у нас разные экономики. Мы десятилетиями боролись с инфляцией, и все равно потенциально ее рост у нас более вероятен, чем в западных странах», — объяснил он.