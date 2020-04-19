Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Костин призвал Центробанк влить в экономику дешевые деньги

Костин призвал Центробанк влить в экономику дешевые деньги

Костин призвал Центробанк влить в экономику дешевые деньги

Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает глава правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», — заявил Костин в интервью РБК.

Он уточнил, что речь о программах, которые осуществляются «специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет».

Вместе с тем Костин не считает, что в российских реалиях целесообразно прибегать к нестандартным методам стимулирования, таким как количественное смягчение (quantitative easing, QE; предполагает выкуп Центробанком облигаций правительства на вторичном рынке и, соответственно, увеличение денежной эмиссии).

«Я бы не стал напрямую использовать методы, которые применяют на Западе, — у нас разные экономики. Мы десятилетиями боролись с инфляцией, и все равно потенциально ее рост у нас более вероятен, чем в западных странах», — объяснил он.
# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем удивило шоу «Маска»
Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем
Костин призвал ЦБ предоставить банкам "дешевые деньги" по спецпрограммам
Костин призвал ЦБ предоставить банкам "дешевые деньги" по
Маховик времени: как 12 лет назад клубились Собчак, Цейтлина, Тимати, Топурия и другие тусовщики
Маховик времени: как 12 лет назад клубились Собчак, Цейтлина, Тимати,
Стали известны сроки первой поставки машин из «Кортежа» Путина
Стали известны сроки первой поставки машин из «Кортежа» Путина
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Жителей Франции могут обязать носить маски в транспорте
Жителей Франции могут обязать носить маски в транспорте
Боевики на Пасху из минометов обстреляли позиции ООС вблизи Песков
Боевики на Пасху из минометов обстреляли позиции ООС вблизи Песков
Костин призвал Центробанк влить в экономику дешевые деньги
Костин призвал Центробанк влить в экономику дешевые деньги
Мозговой штурм. Министры здравоохранения G20 собрались на онлайн-встречу
Мозговой штурм. Министры здравоохранения G20 собрались на
У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу
У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу
В Тюмени засняли на видео избиение пенсионерки в инвалидной коляске
В Тюмени засняли на видео избиение пенсионерки в инвалидной коляске
Российский младенец попал в реанимацию после укола матери
Российский младенец попал в реанимацию после укола матери

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать

Еще по теме

Дело Улюкаева не повлияет на планы по приватизации в России, считает Костин - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
ВТБ отказался от продажи бизнеса на Украине
Экс-глава ЦБ Дубинин может заменить Улюкаева в ВТБ
ВТБ: прибыль "Почта банка" в этом году может составить миллиард рублей