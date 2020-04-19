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Кризис в России перекинется на другие страны

Кризис в России перекинется на другие страныФото: Егор Алеев / ТАСС

Нарастающий кризис в России вскоре перекинется на другие страны бывшего СССР, экономики которых зависят от российской, пишет Bloomberg. Главный риск коснется денежных переводов мигрантов из этих стран на родину.

В первую очередь кризис в России повлияет на Таджикистан и Киргизию, пишут авторы. Обе эти страны они называют одними из самых зависимых в мире от денежных переводов из-за рубежа. Ежегодно их граждане, живущие и работающие в России, пересылают родственникам около 13 миллиардов долларов.

Сейчас их услуги все чаще остаются невостребованными ввиду закрытия строительных площадок и падения спроса на перевозки в такси. Общий объем денежных переводов из России в постсоветские республики Средней Азии в первые месяцы 2020 года снизился на 30-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Восполнить нехватку поступлений власти смогут лишь двумя путями: использовать накопленные резервы или запросить помощь от международных структур, таких как Международный валютный фонд или Всемирный банк.

В декабре прошлого года Таджикистан уже находился под угрозой остановки всех переводов из России. Тогда местный Центробанк изменил правила и обязал все работающие в стране платежные системы подключиться к специально созданному оператору. Большинство участников рынка не сумели сделать это вовремя. Однако проблема была быстро устранена.

Согласно прогнозам, в результате кризиса ВВП России по итогам 2020 года может снизиться на 5-10 процентов, а федеральный бюджет — недополучить около триллиона рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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