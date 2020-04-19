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Ксения Собчак выступила против хайпа в инстаграме, а Максим Галкин припомнил ей свадьбу с катафалком

Ксения Собчак выступила против хайпа в инстаграме, а Максим Галкин припомнил ей свадьбу с катафалком

Несколько часов назад 38-летняя Ксения Собчак опубликовала в инстаграме новый пост, который посвятила многим популярным блогерам. В своем обращении телеведущая призналась, что с ужасом следит за звездами инстаграма, которые в период карантина для привлечения аудитории решаются на странные поступки — будь то стрижка в прямом эфире или купание в ванной с быстрозавариваемой лапшой.

Кто именно из блогеров ее неприятно удивляет, Ксения Собчак уточнять не стала, однако несложно догадаться, что не так давно подобным контентом в своих микроблогах делились Настя Ивлеева, Ольга Бузова, Егор Крид и не только.


Ольга Бузова

Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах. С опаской открываю ленту, потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Взрослые женщины ругаются из-за того, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном, а кто за кем повторил. Непонятно уже, что хуже — сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— выразила свое недоумение происходящим в соцсетях Ксения.


 


В комментариях под постом Собчак после этого разразилась настоящая дискуссия — одни поддерживали Ксению, а другие подлавливали на хайпе ее саму. Высказался на эту тему и Максим Галкин. Он припомнил телеведущей ее громкую свадьбу с Константином Богомоловым и приезд в загс на катафалке:

Да ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило. А тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался — подумаешь. Сделай что-нибудь другое, более интеллектуальное. Покажи пример, у тебя режиссер под боком, пусть подскажет. Я, к примеру, с Настей Ивлеевой в прямом эфире литературный баттл шуточный про карантин сделал. Короче, легче. Серьезное лицо — еще не признак ума.


Максим Галкин и Алла Пугачева

Ксения сразу же поспешила ответить на комментарий Максима. Она призналась, что ей сложно объяснить разницу между постмодернистскими шутками и конкурсами на ее свадьбе и тем контентом, который у себя публикуют блогеры, — по мнению Собчак, эту разницу дано прочувствовать "на ощущениях", и то далеко не всем.

Для кого-то (не для меня, сразу оговорюсь) между Аллой Борисовной и условной "Нюшей" тоже нет особой разницы — обе певицы, а что такого? Обе поют же!

— провела аналогию Ксения.


Ксения Собчак

Собчак также с иронией поблагодарила Галкина за совет "что-то придумать", а кроме того, напомнила, что ее последний прямой эфир в инстаграме посмотрело 1,8 миллиона человек. Ксения считает это лучшим доказательством того, что и без хайпа можно делать интересный и полезный для людей контент.

Сегодня, например, с Александром Роднянским будем говорить о будущем киноиндустрии, фестивале "Кинотавр" и лучших фильмах для карантина. Приходи, послушай. Вдруг это не менее интересно, чем стихи с рифмой "отвага-туалетная бумага" слушать и сочинять. И собирает это еженедельно миллионные просмотры без всякого катафалка,

— завершила свое обращение к Галкину Собчак.


При этом на защиту Ксении в комментариях встала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она согласилась с претензией телеведущей к хайпующим блогерам и даже осмелилась упомянуть их поименно:

Так и хочется задать вопрос Егору Криду, Ольге Бузовой и Насте Ивлеевой: вы реально думаете, что это смешно? Ксюнь, ты имена не называешь, я сделаю это за тебя! Чтоб все по чесноку было! Страна ж должна героев знать в лицо!

Ксения поблагодарила Нателлу за поддержку, назвала ее "другом", а также пошутила, что сама не хотела бы стать жертвой подобного челленджа, организованного вышеперечисленными блогерами в инстаграме.

Известно, что до этого случая Нателла Крапивина была частой гостьей в семейном доме Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Изменятся ли их отношения после написанного Крапивиной комментария, пока остается только догадываться.


Максим Галкин, Алла Пугачева, Игорь Гуляев, Светлана Лобода с дочерью Евой, Нателла Крапивина, Александр Ревва с супругой Анжеликой и дочерью Амели
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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