Кто родился 19 апреля

Лидия Мартынова

Сергей Валериевич Петров (55 лет), член Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту. Работал в Военной инженерно-космической академии им. А.Ф. Можайского. Был соучредителем девелоперской компании «СВП групп», являлся генеральным директором, председателем совета директоров холдинговой компании «Инвестиционная строительная компания «СВП-Инвест». Был совладельцем ряда других компаний. Избирался депутатом Государственной Думы V и VI созывов. Возглавлял Северо-Западный межрегиональный координационный совет «Единой России».

Сергей Павлович Иванов (68 лет), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Возглавлял ООО «Живая вода», был заместителем председателя правительства Кировской области.

С 2002 года — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Являлся представителем правительства Кировской области и Кировской областной Думы в «верхней» палате парламента. С 2006 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Магаданской области.

А ещё в этот день родились:

Максим Анатольевич Топилин (53 года), председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Работал в Аппарате Правительства РФ. Занимал должности заместителя министра труда и социального развития РФ, а также заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ. Возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. Являлся министром труда и социальной защиты РФ.

В январе 2020 года Максим Топилин был назначен председателем Правления Пенсионного фонда РФ.

Мсвати III (52 года), король Эсватини. Второй из 67 сыновей короля Собхузы II. При рождении получил имя Махосетиве («король наций»).

После смерти своего отца в 1982 году был избран наследным принцем. 25 апреля 1986 года был коронован под именем Мсвати III. Он является последним абсолютным монархом в Африке.

Алексей Александрович Старобинский (72 года), советский и российский учёный-физик. Академик РАН. Главный научный сотрудник Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН.

Алексей Старобинский — один из создателей современной теории рождения Вселенной. Автор ряда трудов в области теории гравитации и космологии.

Мария Юрьевна Шарапова, российская теннисистка. Заслуженный мастер спорта РФ. В 17 лет одержала победу на Уимблдонском турнире. В 2012 году Мария Шарапова стала десятой теннисисткой в истории тенниса, завоевавшей «Карьерный шлем» (получила в разные годы четыре титула на всех турнирах «Большого шлема»). Спортсменка побеждала на чемпионате WTA, открытых чемпионатах США, Австралии и Франции. Является обладательницей Кубка Федерации. Мария Шарапова — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Валерий Кузьмич Полянский (71 год), советский и российский дирижер. Народный артист РФ. В 1971 году музыкант организовал из студентов Московской консерватории Камерный хор, который возглавлял 20 лет. Параллельно с руководством хором Валерий Полянский являлся дирижером Московского театра оперетты и Большого театра СССР.

В 1992 году музыкант стал главным дирижером и художественным руководителем Государственной академической симфонической капеллы России.

Валерий Полянский также плодотворно сотрудничает с ведущими симфоническими коллективами России и зарубежных стран. Он осуществил порядка 100 записей на ведущих звукозаписывающих фирмах. Среди них, произведения Чайковского, Глазунова, Скрябина, Дворжака, Прокофьева, Шостаковича и Шнитке.

Вениамин Александрович Каверин (1902-1989), советский писатель. Настоящая фамилия — Зильбер. Первый сборник его рассказов «Мастера и подмастерья» вышел в свет в 1923 году. Наиболее известное произведение писателя — приключенческий роман «Два капитана».

Он также автор романов «Открытая книга», «Исполнение желаний», рассказов «Пятый странник», «Бочка» и других. Многие произведения Каверина были экранизированы.

Александр Лукич Птушко (1900-1973), советский кинорежиссёр. Народный артист СССР. Дебютировал как мультипликатор, сняв серию анимационных фильмов, объединённых фигурой простака Братишкина. В 1932 году выпустил первый звуковой мультфильм «Властелин быта».

Известность режиссёру принес кинофильм «Новый Гулливер», где кукольные персонажи органично сосуществовали с актёром. Среди других фильмов Птушко, «Золотой ключик», «Руслан и Людмила», «Садко», «Илья Муромец», «Алые паруса».