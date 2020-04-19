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Lada отмечает полувековой юбилей

Lada отмечает полувековой юбилей
Пятьдесят лет с начала производства автомобилей Lada исполняется в воскресенье: в этот день в 1970 году с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошли первые ВАЗ-2101 "Жигули" – легендарные "копейки".

"Первая модель Lada стала самой массовой в истории "АвтоВАЗа" и, более того, в истории российской автомобильной промышленности. С 1970 по 1988 год выпущено около 4,8 миллиона ВАЗ-2101 и ее модификаций", - сообщил "АвтоВАЗ".

ВАЗ-2101 базировался на итальянском седане Fiat-124. "АвтоВАЗ" отмечает, что эта машина в 1967 году получила звание "Автомобиль года в Европе". В СССР в ее конструкцию внесли свыше 800 изменений, и в итоге ВАЗ-2101 получил высокую оценку как у отечественных потребителей, так и на зарубежном рынке, куда поступил в 1971 году, добавляет компания.


"Копейка", "Рикша" и "Рапан": музей прототипов АвтоВАЗа в Тольятти© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.

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ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.

2 из 15

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Концепт электрокара Lada "Рикша".

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Концепт электрокара Lada "Рикша".

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Экспозиция музея АвтоВАЗа.

4 из 15

Экспозиция музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Салон автомобиля ВАЗ-2101.

5 из 15

Салон автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Автомобиль Lada Kalina Sport.

6 из 15

Автомобиль Lada Kalina Sport.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".

7 из 15

Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Экспонаты музея АвтоВАЗа.

8 из 15

Экспонаты музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Lada Priora 21723 хэтчбек.

9 из 15

Lada Priora 21723 хэтчбек.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.

10 из 15

Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.

11 из 15

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".

12 из 15

Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Автомобиль Lada "Премьер".

13 из 15

Автомобиль Lada "Премьер".

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Музей АвтоВАЗа в Тольятти.

14 из 15

Музей АвтоВАЗа в Тольятти.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.

15 из 15

ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк1 из 15

ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк2 из 15

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк3 из 15

Концепт электрокара Lada "Рикша".

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк4 из 15

Экспозиция музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк5 из 15

Салон автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк6 из 15

Автомобиль Lada Kalina Sport.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк7 из 15

Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк8 из 15

Экспонаты музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк9 из 15

Lada Priora 21723 хэтчбек.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк10 из 15

Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк11 из 15

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк12 из 15

Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк13 из 15

Автомобиль Lada "Премьер".

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк14 из 15

Музей АвтоВАЗа в Тольятти.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк15 из 15

ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк

"После регулировки колес и обкатки на стенде люди сгрудились у них, пытаясь хотя бы прикоснуться. Затем участникам события разрешили прокатиться. Машины носились по свободным площадям второй и третьей очереди конвейера с включенными фарами, под рев клаксонов. Трека еще не было. Опасное занятие прекратили. Автомобили установили в ряд – смотрелись они великолепно", - добавил он.


Автомобили Lada остаются самыми продаваемыми в России как среди новых легковых машин, так и подержанных. За последние 12 лет, по которым есть статистика продаж новых легковых и легких коммерческих машин от Ассоциации европейского бизнеса, машины Lada занимают первую строчку по объемам продаж, иногда обходя иностранных конкурентов вдвое.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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