Lada отмечает полувековой юбилей
"Первая модель Lada стала самой массовой в истории "АвтоВАЗа" и, более того, в истории российской автомобильной промышленности. С 1970 по 1988 год выпущено около 4,8 миллиона ВАЗ-2101 и ее модификаций", - сообщил "АвтоВАЗ".
ВАЗ-2101 базировался на итальянском седане Fiat-124. "АвтоВАЗ" отмечает, что эта машина в 1967 году получила звание "Автомобиль года в Европе". В СССР в ее конструкцию внесли свыше 800 изменений, и в итоге ВАЗ-2101 получил высокую оценку как у отечественных потребителей, так и на зарубежном рынке, куда поступил в 1971 году, добавляет компания.
"Копейка", "Рикша" и "Рапан": музей прототипов АвтоВАЗа в Тольятти© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.
ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.
Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Концепт электрокара Lada "Рикша".
Концепт электрокара Lada "Рикша".© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Экспозиция музея АвтоВАЗа.
Экспозиция музея АвтоВАЗа.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Салон автомобиля ВАЗ-2101.
Салон автомобиля ВАЗ-2101.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Автомобиль Lada Kalina Sport.
Автомобиль Lada Kalina Sport.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".
Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Экспонаты музея АвтоВАЗа.
Экспонаты музея АвтоВАЗа.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Lada Priora 21723 хэтчбек.
Lada Priora 21723 хэтчбек.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.
Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.
Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".
Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Автомобиль Lada "Премьер".
Автомобиль Lada "Премьер".© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
Музей АвтоВАЗа в Тольятти.
Музей АвтоВАЗа в Тольятти.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк
ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.
ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк1 из 15
ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк2 из 15
Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк3 из 15
Концепт электрокара Lada "Рикша".© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк4 из 15
Экспозиция музея АвтоВАЗа.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк5 из 15
Салон автомобиля ВАЗ-2101.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк6 из 15
Автомобиль Lada Kalina Sport.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк7 из 15
Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк8 из 15
Экспонаты музея АвтоВАЗа.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк9 из 15
Lada Priora 21723 хэтчбек.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк10 из 15
Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк11 из 15
Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк12 из 15
Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк13 из 15
Автомобиль Lada "Премьер".© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк14 из 15
Музей АвтоВАЗа в Тольятти.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк15 из 15
ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанк
"После регулировки колес и обкатки на стенде люди сгрудились у них, пытаясь хотя бы прикоснуться. Затем участникам события разрешили прокатиться. Машины носились по свободным площадям второй и третьей очереди конвейера с включенными фарами, под рев клаксонов. Трека еще не было. Опасное занятие прекратили. Автомобили установили в ряд – смотрелись они великолепно", - добавил он.
Автомобили Lada остаются самыми продаваемыми в России как среди новых легковых машин, так и подержанных. За последние 12 лет, по которым есть статистика продаж новых легковых и легких коммерческих машин от Ассоциации европейского бизнеса, машины Lada занимают первую строчку по объемам продаж, иногда обходя иностранных конкурентов вдвое.