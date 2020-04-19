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Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию

Профессор экономики из Латвии, предприниматель, участник гражданского ополчения «Земессардзе», член правления «Латвийской трансатлантической организации» Юрис Ульманис опубликовал на портале la.lv призыв к бдительности. «Кризис здоровья нельзя превращать в кризис безопасности», — предупреждает Юрис Ульманис, ранее прославившийся своим призывом к латвийским женщинам «во имя мирового порядка» выходить замуж за военных.

На сей раз уроженец Нью-Йорка Ульманис предупреждает латвийцев: «Нельзя впадать в панику и поддаваться опасным призывам жертвовать на алтарь Covid-19 почти все. К сожалению, в настоящий момент такие голоса звучат… Один-другой переусердствовавший политик готов бросить на борьбу с Covid-19 латвийский оборонный бюджет».

«Мировая история учит, что именно в кризисных ситуациях, когда общество находится в смятении и государственная власть ослабевает, оживляются противники системы. Разжигание беспорядков, стремление перенять власть, даже интервенция иностранных агрессоров — все это исторически было составными частями кризисных ситуаций. Не забудем о нескончаемых военных конфликтах, возникавших между государствами после долгих экономических кризисов. Стараясь получить необходимые для выживания ресурсы, люди готовы на отчаянные шаги. Таких индивидов нетрудно подстрекать даже на вооруженное вторжение в другое государство», — уверяет профессор.

«К сожалению все эти сценарии возможны также в наши дни. И только сильная армия может сдержать оппортунистов от попыток дестабилизировать ситуацию в государстве. Мы — государство-член НАТО и можем рассчитывать на поддержку альянса в трудные моменты… На альянс полагается три четверти жителей Латвии. Нам нужно продолжать выполнять свои обещания альянсу, также те, что касаются объемов финансирования вооруженных сил», — рассуждает кавалер высшего латвийского ордена Трёх Звезд Юрис Ульманис.

Напомним, что в этом Ульманис вполне солидарен с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом, на днях заявившим, что эпидемия коронавируса ничуть не снизила угрозу со стороны России.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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