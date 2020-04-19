Лунный день сегодня 19 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Влияние Луны переменчиво, ведь она постоянно меняет свое положение, переходя из одного созвездия в другое. Рекомендации астрологов помогут вам прожить это воскресенье с минимальным количество проблем.

Последний день недели можно считать одним из самых важных, ведь впереди новая неделя. В такое время нам необходимы позитивные мысли, которые можно почерпнуть, к примеру, из позитивных аффирмаций.

Фаза Луны: 26 лунный день пройдет под эгидой убывающей Луны в Рыбах. Это достаточно благоприятное сочетание, которое означает, что день будет весьма удачным. Он прекрасно подойдет для домашних дел и забот, развлечений.

Магнитные бури 19 апреля: Солнце было спокойным в последние пару дней. Это значит, что магнитосфера Земли будет тоже спокойной. Вероятность магнитных бурь близка к нулю.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осторожность в суждениях и действиях;дружеское общение;расслабленное состояние;саморазвитие;инициативность;новые знакомства.переутомление;грусть и тревога;ограничение свободы близких.

Сочетание стихии Воды и убывающей Луны означает, что в это воскресенье можно смело бездельничать и развлекаться в домашней обстановке. Наиболее удачно отдохнуть получится у тех, кто поддерживает дом в чистоте и порядке. В этот день астрологи и специалисты сайта dailyhoro.ru советуют делать влажную уборку и протирать пыль.

Что надеть сегодня

Это прекрасный день для ношения неординарных вещей, которые вы любите больше всего. Нет никаких запретов на использование самых ярких и необычных цветов. Старайтесь выбирать ту одежду, которая наилучшим образом подчеркнет ваши сильные стороны и покажет всем, что вы на эмоциональном подъеме.

Если настроение будет не самым лучшим, можно будет поднять его при помощи правильных украшений и камней. Из минералов можно отдать предпочтение гранату, яшме, розовому кварцу. Из украшений стоит надеть что-нибудь золотое. Золото отлично воздействует на внутреннюю мотивацию.

Финансы и работа в 26 лунный день

Для работы этот день подошел бы идеально, но ввиду того, что это воскресенье, стоит временно абстрагироваться от дел и забот. Желательно отдохнуть от мыслей об обязанностях, расслабиться. Если работа приносит вам только позитивные мысли, то можно посвятить ей первую половину дня.





Это удачный день для покупок в интернете. Можно приобретать одежду, электронику, аксессуары, подарки для близких. В этот день Луна может подтолкнуть нас к покупке книг и обучающих материалов. Стоит поддаться этому импульсу, потому что это отличный день для начала обучения, получения знаний.

Любовь и отношения 19 апреля

По-настоящему благоприятный день обязан быть удачным во всём. В любви сегодня нас также ждет успех, особенно тех, кто только начал свои отношения. Это очень яркий период, который запомнится вам на долгий срок. Всем, кто уже много лет вместе, желательно дать друг другу чуть больше свободы.

Одиноким людям убывающая Луна в Рыбах способна подарить надежду на обретение счастья. Проверьте свои социальные сети: возможно, что кто-то уже заинтересовался вами. Есть шанс, что вы повстречаете интересного человека за пределами вашего дома — в магазине или на улице. Не бойтесь новых знакомств, проявляйте инициативу.

Настроение и здоровье по лунному календарю

19 апреля можно и даже нужно принимать ванную или душ. Вода обладает особой силой, которая способна снабдить вас позитивной энергией на весь день. Также полезно будет побольше пить чистой воды. Хорошее настроение обеспечит даже простое умывание холодной водой.

Очень полезно гулять в такие дни, прерывая домашние дела или даже работу. Отлично на настроении будут сказываться общение и флирт в социальных сетях и в интернете в целом. Главное — не портить себе позитив новостями о ситуации в мире.