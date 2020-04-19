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Маховик времени: как 12 лет назад клубились Собчак, Цейтлина, Тимати, Топурия и другие тусовщики

Маховик времени: как 12 лет назад клубились Собчак, Цейтлина, Тимати, Топурия и другие тусовщики

Встречаем новый выпуск нашей "карантинной" рубрики "Маховик времени". Сегодня снова переносимся в 2008 год, в котором мы уже посмотрели и на модные вечеринки, и на кинопремьеры. Пришло время узнать, чем же еще жила столичная тусовка той весной 12 лет назад. А событий было в избытке, поэтому знакомиться с ними будем частями: забегая вперед, скажем, что нас ждет еще два увлекательных путешествия на светской машине времени по этому периоду.

Ну а в этой части вас ждут такие герои, как Виктория Лопырева, Светлана Бондарчук, Ульяна Цейтлина, Кети Топурия, Даша Жукова, певец Оскар, который теперь певица Скарлетт, и многие другие, а также празднование 95-летия Сергея Михалкова, ради которого даже отменили спектакль в Большом театре, открытие "Гастронома № 1" в ГУМе и, конечно, премия Night Life Awards — верная примета того времени, которая собирала всех тусовщиков, гламурных девиц и фриков.

В том далеком 2008 году Ксения Собчак, вручавшая одну из наград, отметила:

Друзья, есть только две неизменные вещи в Москве — The Most и клубящаяся там Ксения Собчак.

Ну что же, взирая на архивы с высоты 2020 года, приходится признать: неизменная в светской Москве все-таки одна Собчак.

Night Life Awards в "Б-1 Максимум" — 5 марта 2008 года



Открытие "Гастронома № 1" в ГУМе — 7 марта 2008 года



95-летие Сергея Михалкова в Большом театре — 13 марта 2008 года



Презентация альбома Стаса Пьехи в "Кристалле" — 18 марта 2008 года



Кети Топурия и "A-Студио"

Выставка Джона Ранкина "Визуальный голод" на Винзаводе — 20 марта 2008 года



Годовщина ресторана Bistrot — 4 апреля 2008 года


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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