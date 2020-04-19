Мантуров рассказал, когда начнутся серийные поставки Aurus

Анастасия Иванова

Первые поставки клиентам серийно произведенных автомобилей Aurus начнутся с марта 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, поставки начнутся в "Алабуге", сейчас там готовится серийное производство.

"Со следующего года, когда как раз вот в Алабуге – та зона, которую мы открывали с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, премьер-министром РФ, – ред.), на одном из предприятий, которое сегодня имеет свободные производственные мощности, мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам", – сказал министр в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Aurus получил более 700 частных предзаказов.