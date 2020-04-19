Марина Федункив призналась, что делала уколы красоты

Анастасия Иванова

Звезда сериала «Реальные пацаны» не раз признавалась, что она за естественное старение. Оставаться молодой и свежей ей помогают косметические средства. Любые же хирургические вмешательства артистка исключает.

48-летняя Марина Федункив не стесняется появляться перед публикой без макияжа. По словам актрисы, она за природную красоту. «Конечно, я стараюсь за собой следить, прибегаю к косметическим средствам, но вот превращаться в фарфоровую куклу с лицом без единой морщинки или перетягивать кожу так, чтобы не закрывались глаза, я точно никогда не стану», — отметила звезда «Реальных пацанов».

Артистка не скрывает, что делала уколы красоты. Однако обращаться к пластическим хирургам Федункив никогда и не думала. «Пластику не делала и пока не планирую, а по поводу уколов… Скажу честно: кроме гиалуроновой кислоты ничего не колола. Ботокс мне противопоказан — иначе как я передам эмоции на сцене?» — подчеркнула она.

Участница Comedy Woman добавила, что ее не пугает старение. По словам знаменитости, у нее и в мыслях не было когда-то скрывать свой возраст.

Поклонники восхищаются Мариной Федункив, ведь она не боится показаться естественной, смешной и забавной. Более того, актриса неоднократно отмечала, что ей нравится быть такой, какая она есть. «Сейчас у людей столько негатива и стрессов, поэтому если мне удается их рассмешить и отвлечь, это приносит мне удовольствие», — поделилась звезда.

К слову, во время самоизоляции артистка радует фанатов веселыми роликами. Также она записывает песни и снимает клипы. По словам Марины, она долго решалась запеть на большой сцене. Подтолкнул ее к этому врач, который сообщил, что вокал позволяет снять приступы бронхиальной астмы — у актрисы проблемы с дыханием.

«Долго сомневалась, стоит ли сделать песенное творчество частью своей профессиональной деятельности. Сейчас готовлю к выходу летнюю песню и надеюсь, что получится большой хит с очень смешным клипом. Уже осенью отправлюсь в свой сольный гастрольный тур с музыкально-юмористической концертной программой, которую активно репетирую с моими артистами», — подытожила Федункив.

Фото: архив пресс-службы, Instagram