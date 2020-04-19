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Марк Руффало рассказал, почему не хотел играть Халка

Марк Руффало рассказал, почему не хотел играть Халка
. Марк Руффало рассказал, что пытался уговорить режиссера "Мстителей" (2012) Джосса Уэлдона не брать его на роль Халка, сообщает NME.

Актер, игравший злобного зеленого гиганта в каждом фильме "Мстители" студии Marvel, признался, что он считал, что у него недостаточно опыта для работы с технологией "захвата движения".

"Я пытался отговорить режиссера Джосса Уэлдона и актера Роберта Дауни – младшего. Я им говорил, что не уверен в том, что я – именно тот, кто им нужен, я никогда не делал ничего подобного", – рассказал актер в интервью Variety.


"Мне было страшно. Действительно страшно. Я до сих пор боюсь. Технологически это и правда очень сложная работа. Мне каждый раз приходится очень непросто", – поделился Руффало.

"Но мой девиз: сделай свой страх другом. Иди именно туда, где тебе страшно, или туда, где тебе бросают вызов", – добавил он.


Теперь, когда история о Мстителях подошла к своему завершению, он предлагает снять отдельный фильм о Халке.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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