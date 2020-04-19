Массивные ягодицы, большая грудь и "надувные" губы: антитренды в пластике и косметологии

Вадим Карасев

Топ-5 самых популярных пластических операций за последние несколько лет практически не меняется: это увеличение груди, липосакция, изменение формы носа, блефаропластика и абдоминопластика (пластика живота). Наиболее востребованные инвазивные процедуры — это введение ботулотоксина (например, ботокса или диспорта), филлеров на основе гиалуроновой кислоты, а также всевозможные химические пилинги и микродермабразия. Однако на смену большинству старых методик как в косметологии, так и в пластической хирургии пришли абсолютно новые. Рассказываем про главные антитренды.

Если раньше пластика была своего рода маркером достатка и ухоженности, то сейчас речь идет о том, чтобы выглядеть так, будто вы ничего не делали. В 1990-х силиконовые грудные имплантаты были большими и круглыми, а пластика лица могла сделать вас похожим на Чеширского Кота, — говорит пластический хирург Камакши Р. Зейдлер.





В большинстве случаев пластическая хирургия сводилась к удалению чего-то лишнего: будь то горбинка на носу или складка на веке. А сейчас пришло время гармонизации внешности.

Грудь большого размера

Все мы помним Памелу Андерсон образца 1990-х, чья грудь пятого размера не давала покоя ни мужчинам, ни женщинам. По словам пластического хирурга и кандидата медицинских наук Любови Гауэр, запросов на такой же пышный бюст, как у звезды, ей давно уже не поступает.





В моде естественность, и вместо круглых силиконовых имплантатов большого размера девушки просят небольшие импланты каплевидной (анатомической) формы. Кстати, вслед за Памелой и другие звезды (Крис Дженнер и Виктория Бекхэм, например) обзавелись "правильными" формами. Жительницы нашей страны также хотят лишь подчеркнуть красоту, данную им природой, и вернуть былые формы после рождения ребенка, — говорит эксперт.





Многие пациенты приходят, чтобы удалить свои "слишком большие" грудные имплантаты, и выбирают импланты меньших размеров, делают подтяжку или инъекции жира, чтобы придать немного объема верхней части груди, — говорит доктор Шейла Назарян, пластический хирург из Беверли-Хиллз.

Сара Педерсен, профессор в Университете Роберта Гордона, объясняет, что это всего лишь дело моды. Большой бюст был популярен еще в 1950-х годах, потом была эпоха "героинового шика" (1990-е) и Кейт Мосс с ее скромными формами, но в 2000-х тренд на эндопротезы 4—5-го размера вернулся.

Массивные бедра

Большая пятая точка стала мейнстримом в конце 1990-х и 2000-х благодаря знаменитостям, известным своими волнующими формами, таким как Дженнифер Лопес, Никки Минаж и Ким Кардашьян.





Однако тренд на натуральность коснулся и этой части тела. Если раньше многие ориентировались на ту же Ким Кардашьян и устанавливали импланты как у звезды, то сейчас предпочитают липофилинг.





Его главная прелесть в том, что в качестве создающего дополнительный объем материала используется жировая ткань клиента. Ее берут из зоны, где есть излишек, и переносят в грудь или бедра. Эффект отличный: упругие спортивные ягодицы при небольшой инвазивности, — отмечает Любовь Гауэр.





Лицо "звезды"

Глядя на фото различных знаменитостей, многие девушки спешили на встречу к пластическому хирургу и просили "нос герцогини Кембриджской" или "губы Джоли". По словам экспертов, с каждым годом таких запросов становится все меньше.

Пластику делать можно, но только чтобы подчеркнуть естественную красоту и сохранить молодость, и это становится трендом, — говорит эксперт.





Классическая подтяжка лица

Ушли в прошлое времена хирургической подтяжки лица и сверхнатянутой кожи. По словам представителя Американской академии пластической и реконструктивной хирургии (AAFPRS), пациенты теперь понимают, что объем — это ключевая характеристика молодого лица. Поэтому многие теперь предпочитают не натягивать ткани и отрезать лишнее, а добавлять недостающий объем с помощью липофилинга (пересадки жира из одних частей тела и введения его в щеки, заполнения морщин и уменьшения рубцов).





Вместо того чтобы просто отрезать обвисшую кожу, хирурги теперь поднимают и перемещают мышцы. Подтяжка кожи давала сиюминутные результаты, но, учитывая удивительную способность кожи к растяжению, эффект длился всего около четырех или пяти лет, — объясняет Константин Васюкевич, профессор в Медицинском колледже Нью-Йорка.





Сегодня врачи проводят SMAS-подтяжки, которые задействуют мышечно-апоневротический слой (он располагается под слоем кожи и подкожной жировой клетчаткой). Это позволяет хирургам подтянуть кожу, не натягивая ее как барабан. При этом пациент выглядит на 10—15 лет моложе, а черты лица остаются теми же, что были в молодости.





Также в приоритете малоинвазивные методики омоложения: это и нитевой лифтинг при помощи нитей "Аптос" (подтяжка лица, шеи, области декольте), и контурная пластика лица филлерами на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция, различные аппаратные методики, повышающие тургор кожи.

Большие губы

В 1960 году во Франции изобрели наполнитель — биополимерный гель PS350. Это препарат в виде геля на основе силикона с микрочастицами полиметилметакрилата. По сути, это органическое стекло — прозрачный пластик.

В 1990-х и 2000-х в погоне за пухлыми губами инъекции биополимера делали тысячи женщин. Однако опасность в том, что биополимерный гель полностью синтетический: он не рассасывается со временем, что может быть причиной фиброзообразований и деформации губ.





Уже несколько лет этот препарат строго запрещен в США, Европе и других странах, но не в России...





Сегодня в косметологии есть тренд на естественность. И мне, как специалисту, он очень близок. При работе с пациентом я в первую очередь смотрю на его природные пропорции лица. Каждый человек индивидуален, и красота его именно в этом. Все существующие антитренды, такие как чрезмерно большие скулы и губы, переколотое ботулотоксином лицо, похожее на неподвижную маску, удаление комков Биша, — все это связано как раз с тем, что люди хотели подогнать себя под надуманные стандарты красоты. И не последнюю роль в этом играют социальные сети, — говорит Катерина Николаевская, врач-косметолог клиники эстетической медицины Tori.





Выступающие скулы

Другой антитренд, связанный с "гигантоманией", — объемные и слишком выдающиеся скулы.

Дело в том, что гиперкоррекция этой зоны усиливает западение височной части. И если смотреть на лицо под углом, то оно становится похожим на букву S. Это лишает лицо индивидуальности, — отмечает эксперт Tori.





Сестры Олсен

Заостренный подбородок

Еще каких-то пять лет назад в моде был заостренный подбородок. Если врач корректировал его только по нескольким точкам, возрастала вероятность лишить лицо женственности, а черты лица — мягкости.





Такой подбородок будет выглядеть слишком массивным и мускулистым, а нижняя челюсть визуально напоминать утюг. Сейчас даже формулировка такая появилась: "лицо-утюг" — речь как раз об этом. Смотрится очень неестественно, — говорит Катерина Николаевская.

Заполненные носогубные складки

По словам эксперта, косметологи сейчас стараются не сильно "забивать" эту область препаратом, чтобы лицо не выглядело плоским. Некоторые врачи вообще отказываются проводить пациентам эту процедуру. Корректировать носогубки стоит только в том случае, если внутри имеется глубокая морщина, либо глубокое западение в районе ноздрей носа. Все-таки анатомически зона углубления этой складки должна быть, во многом она зависит и от объема челюсти. Если челюсть небольшая, то заполнять эту зону не рекомендую — лицо будет смотреться неестественно, — советует косметолог.





Удаление комков Биша

Сейчас это уже стало антитрендом. В погоне за впалыми щеками девушки, сделавшие эту операцию в молодом возрасте, через несколько лет замечают сильное обвисание кожи. Дело в том, что комки Биша — это жировые "пакеты", которые дополнительно поддерживают нашу кожу при птозе. Если эту процедуру и делать, то только вместе со SMAS-лифтингом (операционной подтяжкой лица).





Сестры Олсен