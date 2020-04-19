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МЧС советует замачивать огурцы-помидоры

МЧС советует замачивать огурцы-помидоры

Специалисты МЧС России для предотвращения распространения коронавируса посоветовали тщательно промывать фрукты и овощи, принесенные из магазина в дом. Зелень, помидоры и огурцы рекомендуется замачивать.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10−15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», — рекомендует Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.

Применять для этого специалисты рекомендуют нейтральное моющее средство.

Продукты в пластиковой, металлической или стеклянной упаковке советуют помыть с мылом

Чистку и дезинфекцию столов, дверных ручек, стульев и гаджетов рекомендуется проводить бытовыми моющими средства, которые также удаляют вирусы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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