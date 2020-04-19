МЧС советует замачивать огурцы-помидоры
Сегодня, 13:00 Лидия Мартынова
Специалисты МЧС России для предотвращения распространения коронавируса посоветовали тщательно промывать фрукты и овощи, принесенные из магазина в дом. Зелень, помидоры и огурцы рекомендуется замачивать.
«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10−15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», — рекомендует Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.
Применять для этого специалисты рекомендуют нейтральное моющее средство.
Продукты в пластиковой, металлической или стеклянной упаковке советуют помыть с мылом
Чистку и дезинфекцию столов, дверных ручек, стульев и гаджетов рекомендуется проводить бытовыми моющими средства, которые также удаляют вирусы.
По материалам: eadaily.com