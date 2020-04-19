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Миллионы орхидей уничтожили из-за пандемии коронавируса

Миллионы орхидей уничтожили из-за пандемии коронавирусаФото: Apichart Weerawong / AP

Из-за пандемии коронавируса в Таиланде — главном мировом экспортере орхидей — приходится уничтожать миллионы цветов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на тайскую ассоциацию производителей орхидей (Thai Orchids Garden Enterprise Association).

Более половины всех орхидей, которые выращиваются в стране, идут на экспорт. Самыми крупными покупателями являются США и Европа. Остальное реализуется за счет внутреннего спроса. Однако на фоне пандемии коронавируса цветы перестали покупать как международные партнеры, так и местные клиенты.

Раньше орхидеи, которые являются символом гостеприимства в Таиланде, скупали отели и рестораны для украшения помещений, но из-за крушения индустрии туризма цветы оказались не нужны. В результате совокупный спрос на орхидеи в королевстве рухнул на 95 процентов.

«Покупателей фактически нет, и даже если бы мы хотели экспортировать орхидеи, мы бы все равно не смогли это сделать. Большинство пассажирских рейсов, которые обычно используются для транспортировки, отменены», — заявили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что с аналогичными проблемами столкнулись производители тюльпанов в Нидерландах. Российские тепличные предприятия также сообщали, что из-за падения спроса им ежедневно приходится уничтожать миллионы роз.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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