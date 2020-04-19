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Минфин разъяснил, на сколько хватит ресурсов ФНБ

Минфин разъяснил, на сколько хватит ресурсов ФНБ

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, когда при текущих ценах на нефть исчерпаются ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ). В ближайшие годы, заверил он, стране хватит "запасных" денег.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Силуанов пояснил, что с учетом итоговых трат на конец года объем ФНБ составит около 7 триллионов рублей.

"Если смотреть на цены на нефть - как сегодня, нам до 2024 года этого ресурса будет достаточно", – сказал он.

Согласно предварительным оценкам, Минфин запросит из ФНБ до 2 трлн рублей в 2020 году. Эти деньги пойдут на поддержку экономики, не считая мер фискальной поддержки населения и отдельных сфер.

Неделю назад стало известно, что правительство России приобрело у Центрального банка пакет акций Сбербанка на средства ФНБ. Предполагается, что сделка позволит ЦБ выбраться из убытков, связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности.

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По материалам: uposters.ru

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