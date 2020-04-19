Минфин разъяснил, на сколько хватит ресурсов ФНБ

Вадим Карасев

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, когда при текущих ценах на нефть исчерпаются ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ). В ближайшие годы, заверил он, стране хватит "запасных" денег.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Силуанов пояснил, что с учетом итоговых трат на конец года объем ФНБ составит около 7 триллионов рублей.

"Если смотреть на цены на нефть - как сегодня, нам до 2024 года этого ресурса будет достаточно", – сказал он.

Согласно предварительным оценкам, Минфин запросит из ФНБ до 2 трлн рублей в 2020 году. Эти деньги пойдут на поддержку экономики, не считая мер фискальной поддержки населения и отдельных сфер.

Неделю назад стало известно, что правительство России приобрело у Центрального банка пакет акций Сбербанка на средства ФНБ. Предполагается, что сделка позволит ЦБ выбраться из убытков, связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности.